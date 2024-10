Hertz Italia, alla guida arriva Scantamburlo

Cambio ai vertici in casa Hertz: Massimiliano Archiapatti prosegue il suo percorso in azienda in Europa, con il ruolo di vice president operations Europe, mentre la direzione della filiale italiana del Gruppo passa a Massimo Scantamburlo.

Prima dell’arrivo in Hertz, nel 2013, Massimo Scantamburlo ha ricoperto ruoli chiave in Mazda Motor Italy Spa eFiat Auto Spa. Il manager ha iniziato il suo percorso in Hertz Italia come sales director con la responsabilità di tutte le attività dell’area commerciale dando un importante contributo al successo aziendale e ha allo sviluppo delle attività di Hertz Italia nell’area B2B e consolidando la posizione dell’azienda come leader nelle corporate sales, nel noleggio dei veicoli commerciali e dei servizi ancillari. Ha inoltre portato risultati significativi nello sviluppo delle partnership commerciali con i maggiori player della grande distribuzione e nei servizi B2B e B2BC, come il servizio di sharing Hertz 24/7.

Massimo Scantamburlo, che manterrà ad interim l’attuale ruolo di sales director fino alla designazione del suo successore, così commenta la sua nomina: «Sono estremamente grato all’azienda e molto orgoglioso di far parte del team Hertz, una “vera famiglia” con la quale condivido l’ambizione di continuare a far crescere il nostro iconico brand. Vorrei ringraziare tutti i colleghi e Massimiliano Archiapatti per gli anni di illuminata leadership che, oltre agli evidenti risultati di business, hanno forgiato quella cultura unica e trasversale che porta tutta l’organizzazione a rapportarsi e pensare a coloro che usufruiscono dei nostri servizi di mobilità non come clienti, bensì come “ospiti”».

Massimiliano Archiapatti, nel suo nuovo ruolo di vice president operations Europe ha aggiunto: «Massimo è un grande professionista, nel corso degli anni abbiamo lavorato insieme su temi chiave, raggiungendo traguardi record. Sono quindi particolarmente lieto di passare a lui il testimone nella certezza che saprà portare grandi risultati e gestire al meglio le nuove sfide del mercato. Un grande in bocca al lupo quindi a lui e a tutta la squadra Hertz in Italia con cui ho condiviso un intenso ed emozionante percorso ricco di grandi soddisfazioni».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Hertz