Hilton acquisisce Graduate e apre altre tre hotel in Italia

Un’acquisizione e tre nuovi hotel in Italia per Hilton. La catena alberghiera Usa, infatti, prosegue il lavoro di crescita del suo portfolio con l’acquisto del brand boutique e lifestyle Graduate Hotels da Adventurous Journeys Capital Partners per 210 milioni di dollari (circa 200 milioni di euro).

Lanciato nel 2014, Graduate Hotels fa focus sul mercato delle destinazioni dei college in Uk e negli Stati Uniti e conta aperture in posti come Ann Arbor (Michigan), Knoxville (Tennessee) e Palo Alto (California) in Usa, Ofxord e Cambridge in Regno Unito.

Graduate sarà il 23° brand di Hilton: il closing dell’operazione è previsto entro la fine del secondo trimestre di quest’anno e la catena gestirà le strutture attraverso accordi di franchising.

Il brand Graduate si unirà al portfolio lifestyle dove c’è anche Tapestry Collection, ora interessato da tre new opening italiani.

IL TRIS TAPESTRY IN ITALIA

Con una nota stampa, Hilton ha annunciato la firma per l’apertura di tre hotel a marchio Tapestry Collection in Italia. Con strutture previste a Roma, Napoli e Perugia, i nuovi alberghi si aggiungeranno alle 36 proprietà che il Gruppo Usa già conta nella nostra penisola, tra cui l’Ambasciatori Hotel Venice Mestre proprio della Tapestry Collection.

«I nostri piani di sviluppo in Italia sono molto ambiziosi e siamo entusiasti di vedere un forte interesse da parte dei proprietari e una domanda solida da parte degli ospiti per i marchi Hilton in Italia – ha dichiarato Patrick Fitzgibbon, senior vice president of development Emea di Hilton – Questo annuncio segna un passo significativo nella crescita di Tapestry Collection in Italia a partire dal suo debutto nel 2022 e testimonia la diffusa richiesta dei nostri brand in tutto il Paese».

Le tre aperture in programma sono dunque lo Spring House Hotel Rome Vatican, il secondo a brand Tapestry della Capitale con 73 camere e anche una terrazza all’aperto; c’è poi Palazzo Caracciolo Naples nel capoluogo campano, con 145 camere e, tra i suoi servizi, un’area benessere. La struttura, del XIII secolo, fu la prima dimora di Gioacchino Murat quando arrivò a Napoli prima di diventarne il Re.

Infine, a Perugia aprirà La Rosetta, il primo hotel Hilton ad aprire in questa zona. Con parti della struttura originariamente costruite nel XV secolo, l’albergo dispone di 74 camere e vanta splendidi soffitti dipinti a mano, mobili in legno e opere d’arte sulle pareti.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Hilton