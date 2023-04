Hilton al top in Italia tra i migliori posti di lavoro

Primo in classifica nella categoria dei migliori posti di lavoro in Italia. La prestigiosa classifica Great Place to Work® 2023 premia Hilton, il suo impegno storico e gli sforzi costanti dell’azienda per costruire un ambiente attento e in grado di soddisfare le aspirazioni di carriera dei suoi Team Member.

Il premio Great Place to Work® è uno dei più alti livelli di riconoscimento per la qualità della vita lavorativa di un’azienda e Hilton è presente fin dal 2016 nella graduatoria come unico player nel settore dell’ospitalità. Presentata il 13 aprile, la classifica valuta l’ambiente di lavoro che le aziende offrono ai propri collaboratori in Italia, basandosi su due strumenti di valutazione: il “Culture Audit©“, un dossier da compilare per dettagliare gli sforzi compiuti in termini di cultura aziendale, e il “Trust Index©“, un questionario per i collaboratori.

«Siamo estremamente orgogliosi del riconoscimento ricevuto da Great Place to Work e di aver raggiunto il primo posto in Italia – osserva Alessandro Cabella, managing director, Rome Cavalieri Waldorf Astoria and Hilton Area general manager for Italy – Questo premio celebra il nostro costante impegno nel creare e mantenere la nostra cultura lavorativa, che pone i nostri Team Member al centro di tutto ciò che facciamo. E’ una vera e propria celebrazione degli sforzi e della dedizione nel portare avanti la nostra visione, ovvero portare luce e calore nel mondo dell’ospitalità, per creare un ambiente di lavoro inclusivo e accogliente per tutti nel corso dei nostri sessant’anni in Italia».

Hilton si impegna a creare un ambiente di lavoro piacevole e attraente, che preveda anche vantaggi come il programma di sconti di viaggio Go Hilton per i Team Member, le loro famiglie e i loro amici, oltre alle numerose opportunità di crescita professionale. Per questo motivo, offre ai dipendenti un ampio programma di formazione, la Hilton University, con corsi di e-learning accessibili su una vasta gamma di argomenti, come la leadership, la comunicazione, il contatto con i clienti e la gestione di situazioni impegnative, per aiutarli a realizzare le loro aspirazioni di carriera in ogni fase. Tutti i Team Member Hilton, inoltre, hanno la possibilità di trascorrere alcuni giorni in immersione e sperimentare nuovi contesti in altri hotel, o in un altro reparto all’interno della stessa struttura, per scoprire ambienti diversi, nuovi colleghi e imparare un nuovo mestiere.

Anche l’esperienza delle lavoratrici è un fattore fondamentale nell’ambiente di lavoro, tanto è vero che Hilton si posiziona nella top 20 della Classifica Best Workplaces™ for Women 2023, come anche il top player di ospitalità nell’elenco. «Per sostenere gli obiettivi di parità di genere – nota Fausto Ciarcia, hr director Italy, Hilton – il gruppo ha investito in una serie di programmi di apprendistato, sviluppo e formazione per la leadership, mirati a sostenere le donne nelle loro ambizioni professionali, qualunque esse siano».