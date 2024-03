Hilton aprirà altri 200 hotel in Europa in cinque anni

Espansione ad ampio spettro per Hilton, che ha annunciato l’apertura di circa 200 alberghi in Europa entro i prossimi cinque anni. Ci sarà spazio anche per uno sviluppo nel nostro Paese, dove il popolare brand può già vantare circa 50 strutture. In particolare, verrà potenziato il segmento di lusso d’alta gamma con il lancio nel 2026 della collection Luxury Hotels & resorts sul Lago di Garda (il Grand Hotel Gardone).

In un’intervista rilasciata a Il Sole24Ore, l’executive vice president Europe di Hilton Simon Vincent ha poi aggiunto che i prossimi obiettivi in Italia si concentreranno sull’apertura del primo albergo del brand in Umbria, di un secondo albergo a Napoli e dell’inaugurazione dello Spring Hotel Rome Vatican della Tapestry Collection.

Di certo, il ritmo di crescita del gruppo nel mondo è tra i più alti se si considera che attualmente – secondo i vertici del brand – un albergo su cinque in costruzione è firmato Hilton e che in destinazioni strategiche come l’Italia il piano di sviluppo prevede anche accordi per rilevamenti di strutture o nuovi alberghi in località a forte vocazione turistica ma non ancora pienamente riconosciute dal turismo internazionale.

