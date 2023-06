Hilton cresce in Grecia, due new entry a Rodi e Creta per Curio Collection

Due nuove strutture in Grecia firmate Hilton per la sua Curio Collection: si tratta del Lindian Village Resort a Rodi, a poca distanza dalla pittoresca località di Lindos, e del Domus Aulus Elounda Resort a Creta.

Il Lindian dispone di 188 spaziose camere e suite dal design accogliente e minimal. Ogni suite è dotata di una piscina privata, veranda o una Jacuzzi. Sono disponibili opzioni di soggiorno all inclusive per coloro che desiderano sperimentare un’esperienza gastronomica di livello superiore. Tra i plus della location la Calli Spa che intende valorizzare i benefici ringiovanenti delle erbe, degli oli essenziali e dei minerali autoctoni, attraverso una selezione di trattamenti curativi e terapeutici.

Gli ospiti possono inoltre praticare yoga all’aperto, giocare a tennis nel campo del resort o rilassarsi a bordo di una delle due piscine d’acqua dolce oppure sulla spiaggia. Gli adulti avranno la possibilità, inoltre, di partecipare a degustazioni di vini o a corsi di cucina greca e mixology, mentre i più piccoli potranno divertirsi durante una sessione di preparazione della pizza e godersi il Waves Kids Club, con più di 25 attività.

Gli ospiti avranno inoltre a loro disposizione un team di esperti di attività per esplorare l’emozionante paesaggio di Rodi e delle meraviglie vicine, dalle visite guidate al Castello di Lindos, alla Città Vecchia di Rodi fino alla Valle delle Farfalle, ai tour in barca a vela ad Halki, alle gite in barca privata o alle sessioni di immersione subacquea.

La seconda struttura, Domes Aulus Elounda è un resort adults only di 183 camere nella città cretese di Elounda. Con una spiaggia privata, due piscine affacciate sulla scogliera e un bar a bordo piscina, la Soma Spa e la palestra firmate Domes, questo resort dispone di un’ampia offerta di esperienze culinarie, uno spazio dedicato allo shopping con boutique all’aperto e un cinema.

Perfettamente incastonato sulla scogliera del Golfo di Mirabello, il design raffinato del resort si ispira alle tonalità naturali del paesaggio cretese, con una palette calda e rilassante e superfici texturizzate grigie e beige, impreziosite da inserti blu Egeo. La proprietà offre anche l’opzione Cool Inclusive, unica nel suo genere, che permette agli ospiti di sperimentare un programma premium all inclusive con un tocco lifestyle. I buongustai potranno assaporare un’ampia gamma di specialità culinarie, dalla cucina greca fusion alle creazioni internazionali, dai ristoranti à la carte, agli eleganti food truck pop-up.