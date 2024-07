Lusso, Hilton amplia l’offerta con 400 boutique hotel di Slh

Hilton amplia il suo portafoglio globale di hotel di lusso grazie all’offerta di 400 boutique hotel di Small Luxury Hotels of the World(Slh). Con la partnership tra i due colossi dell’ospitalità gli ospiti affezionati al brand Hilton possono godere di una collezione di hotel unici, indipendenti, situati in città, località costiere e resort, in destinazioni ricercate in tutto il mondo.

Attraverso questa collaborazione esclusiva, i membri di Hilton Honors (programma fedeltà che include i brand del marchio) possono applicare tutti i vantaggi dell’affiliazione alle strutture Slh godendo dei servizi esclusivi, come upgrade della camera, soggetto a disponibilità, colazione continentale per un massimo di due ospiti, opzioni di pagamento punti & denaro, nessuna tassa di soggiorno per prenotazioni effettuate utilizzando tutti i punti e la quinta notte gratuita.

«Collaborare con Small Luxury Hotels of the World ci consente di espandere l’esperienza di soggiorno con Hilton e le aspirazioni di viaggio per tutti gli ospiti, con opportunità speciali per i nostri fidelizzati membri Hilton Honors – ha dichiarato Chris Silcock , presidente, global brands and commercial services, Hilton – Le centinaia di proprietà indipendenti sono fortemente complementari al nostro importante portafoglio di lusso e supportano gli sforzi continui di Hilton per espandere e creare esperienze di viaggio autentiche e locali per i nostri clienti».

Per Shaun Leleu , presidente, Small Luxury Hotels of the World: «Questa alleanza espande la portata dei nostri boutique hotel alla clientela affezionata e sofisticata di Hilton, trasformando in modo considerevole il panorama globale per gli hotel indipendenti».

Tra le proprietà offerte da Small Luxury Hotels of the World, per i Caraibi, Hermitage Bay, St Mary’s, Antigua e Barbuda, boutique hotel, all-inclusive, con suite con interni luminosi ed eleganti, reinterpretati con tessuti morbidi, tonalità profonde e legni naturali.

Per l’Europa, Nimb Hotel, a Copenaghen, situato nei famosi Giardini di Tivoli, un palazzo in stile moresco con una facciata in marmo veneziano; il Grove of Narberth, in Galles, un un boutique hotel in campagna, e l’iconico Nobu Hotel Marbella, in Spagna.

In Oriente, il Lanson Place Causeway Bay Hong Kong, un resort che fonde la calda ospitalità di Hong Kong con influenze chic francesi, e il Gangtey Lodge, in Bhutan, un rifugio himalayano con vista sulla Valle di Gangtey, lusso autentico con suite in stile casa colonica bhutanese.

Infine, negli Stati Uniti, il Rusty Parrot Lodge & Spa, Jackson, Wyoming, situato vicino ai parchi nazionali Grand Teton e Yellowstone, rinomato per la sua eccellente ristorazione e il rilassante centro benessere.

