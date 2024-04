Hilton entra in Sydell Group e si prende il brand NoMad Hotels

Hilton ha annunciato di avere acquisito una partecipazione di controllo in Sydell Group per espandere uno dei suoi marchi, il NoMad Hotels, dalla sua attuale sede di Londra ai mercati di fascia alta (e lifestyle) di tutto il mondo.

Sydell Group, fondato da Andrew Zobler, nell’ultimo decennio ha creato sette marchi di lifestyle hotel, con format pluripremiati, tra questi i NoMad, The Line, Freehand e The Ned.

I NoMad Hotels sono allo stesso tempo grandiosi e intimi, divertenti ed eleganti, classici e giocosi e creano una miscela di esperienze di lusso durante tutto il soggiorno, con tocchi speciali, come le collezioni d’arte locale uniche presenti in ogni camera. Secondo Hilton, gli hotel NoMad si distinguono per la loro “esperienza di lusso esclusivamente locale per la presenza in quartieri ricercati”.

In base all’accordo, Sydell rimane responsabile del design, del branding e della gestione del marchio NoMad, mentre Hilton guiderà tutto lo sviluppo e il marchio sarà completamente integrato nelle piattaforme commerciali di Hilton, tra cui Hilton Honors. Tutte le proprietà NoMad rimarranno di indipendenti.

«L’aggiunta di NoMad al nostro crescente portafoglio di marchi creerà nuove offerte per gli ospiti che cercano esperienze di lusso uniche in alcune delle località più ambite del mondo – ha dichiarato Chris Silcock, presidente marchi globali e servizi commerciali di Hilton – Abbinando un concetto di marchio già collaudato e pronto per l’espansione con la potenza del motore commerciale del Gruppo, stiamo accelerando la nostra capacità di guidare la crescita nel segmento del lifestyle di lusso».

L’operazione si aggiunge alla recente partnership esclusiva con Small Luxury Hotels of the World e alla acquisizione pianificata del marchio Graduate Hotels.

Il NoMad London, inaugurato nel 2021 come flagship del marchio, sarà il primo hotel a entrare nella piattaforma di prenotazione Hilton nel corso dell’anno, poi seguiranno i NoMad New York e Los Angeles.