Hilton si moltiplica: 24 aperture nel 2024

Raffica di aperture nel 2024 per Hilton. Dal Waldorf Astoria Seychelles Platte Island alle sei piscine del DoubleTree by Hilton Malta, passando per la vista panoramica sull’Himalaya dell’Hilton Kathmandu, i viaggiatori avranno a disposizione nuovi indirizzi per soggiornare in un hotel del Gruppo, che evidenzia 24 new entry in portfolio nelle varie aree geografiche.

Il Waldorf Astoria Seychelles Platte Island mira a creare un nuovo punto di riferimento per il lusso nell’Oceano Indiano, a poco più di 130 chilometri a sud di Mahé, in un atollo incontaminato circondato da foreste di palme e da uccelli marini migratori e tartarughe, protetto dalla propria laguna e dalla barriera corallina. Il resort ospiterà 50 ville fronte mare, alcune delle quali presenteranno fino a cinque camere da letto, tutte dotate di piscina privata e concierge personale. L’apertura è prevista nei primi tre mesi dell’anno.

L’Embassy Suites by Hilton Dubai Business Bay sarà il primo hotel del marchio negli Emirati Arabi Uniti. La struttura, che dispone di 104 camere da letto, è pensata per viaggiatori sia leisure che business,

con vista sul Burj Khalifa e sulla skyline di Dubai, oltre a un centro fitness completamente attrezzato

con uno spazio di allenamento all’aperto, una piscina, una sala da ballo e spazi flessibili per

eventi. Apertura prevista: inizio 2024.

Situato nel cuore di East London, l’Hampton by Hilton Old Street di 109 camere offre spazi comuni flessibili, oltre a Wi-Fi gratuito, colazione calda e centro fitness 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Apertura prevista: primo trimestre 2024. In Bahrain è attesa l’apertura del Conrad Bahrain Financial Harbour, che fa parte del Bahrain Financial Harbour, una struttura commerciale sul lungomare situata nella Bahrain Bay, con 96 suite e due attici. Apertura prevista: primo trimestre 2024.

Il Canopy by Hilton Seychelles, situato sulla spiaggia Anse à la Mouche di Mahé, è il primo resort Canopy by Hilton al mondoed offrirà 120 camere di ispirazione locale e spazi per ospitare riunioni ed eventi. L’apertura è prevista nei primi tre mesi del 2024. In Egitto sempre nei primi mesi dell’anno aprirà l’Hilton Cairo Nile Maadi, affacciato sul Nilo. L’aeroporto internazionale del Cairo CAI dista 28 chilometri.

Il Keight Hotel Opatija sarà la prima struttura di Curio Collection by Hilton in Croazia. L’hotel, con 54 camere, sarà dotato di un solarium sul tetto con piscina e bar con vista sui tetti di tegole rosse che decorano gli edifici ottocenteschi del centro città.

New entry in Italia nel secondo trimestre dell’anno con l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton. Situato nel centro storico, la sua ristrutturazione si è concentrata sul restauro dell’architettura storica dell’edificio e delle finiture originali, come le persiane alla fiorentina che incorniciano le finestre. Nel cortile esterno dell’hotel verrà servito un menu toscano ispirato ai sapori, alle tradizioni e agli ingredienti di stagione locali.

Il Duo Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton, la cui apertura è prevista per la primavera del 2024, abbinerà un edificio tradizionale del XIX secolo a un nuovo edificio secondario, collegati tra loro da un cortile interno. L’hotel disporrà di 75 ecamere, un ristorante aperto tutto il giorno, una caffetteria, un bar, uno spazio per riunioni e una pasticceria portoghese. A Malta in estate aprirà il DoubleTree by Hilton lungo la costa di St Paul’s Bay, fronte mare, con 485 camere con balcone privato e strutture per il tempo libero che comprendono quattro ristoranti mediterranei e tre bar, quattro piscine all’aperto, due piscine coperte e una spa di lusso.

In Portogallo aprirà anche il Legacy Hotel Cascais, Curio Collection by Hilton a Cascais, l’ultima destinazione portoghese del portfolio europeo in espansione di Curio Collection by Hilton. Dispone di 59 camere, molte delle quali dotate di balconi con sulle spiagge della città.

Apertura in arrivo per la fine dell’anno anche in Sudafrica, con l’Hampton by Hilton Grayston Sandton – Sandton che segna il debutto del marchio Hampton by Hilton in Africa. La struttura di Johannesburg disporrà di 158 camere.

In Asia Pacifico arriverà a gennaio il Conrad Singapore Orchard, hotel deluxe con 445 camere in stile residenziale, tra cui 46 suite dotate di doppia terrazza, un ristorante stellato Michelin e oltre 1.500 metri quadrati di spazi per riunioni ed eventi. Hilton Hotels & Resorts debutta poi in Nepal con l’Hilton Kathmandu, con una vista panoramica sull’Himalaya, 173 camere, affiancate da spazi versatili per eventi e rooftop bar.

Motto by Hilton Hong Kong Soho sarà un micro-albergo di qualità nel quartiere di Sheung Wan, con 274 microcamere premium, tra cui camere che possono essere collegate e configurate come suite, o che si adattano a famiglie o gruppi più numerosi. Hilton debutta in Laos con il DoubleTree by Hilton Vientiane in una zona del centro che ospita architettura coloniale francese e un’ampia gamma di ristoranti e caffè caratteristici. Hilton Garden Inn Bangkok si troverà di fronte a Iconsiam, mega centro commerciale sulle rive del fiume Chao Phraya, e gli ospiti possono accedere a questa parte della città attraverso barche e taxi acquatici. Il Canopy by Hilton Osaka Umeda segna l’arrivo del brand in Giappone, e sarà situato in un grattacielo di 26 piani nel quartiere nord dell’Umekita Second Project. Con un’estensione di 16 piani, l’hotel di 308 camere sarà dotato del Canopy Central con un rooftop bar.

In America il Conrad Orlando in Florida debutterà con 433 camere, tra cui 51 suite e 10 suite familiari, 40.000 metri quadrati di spazio per riunioni al coperto e Conrad Spa con un giardino acquatico privato.

Con 976 camere, il Signia by Hilton Atlanta offrirà accesso diretto al Georgia World Congress Centre tramite una passerella pedonale e si trova vicino al Mercedes-Benz Stadium e alla State Farm Arena. Il Signia by Hilton Atlanta offrirà oltre 100.000 metri quadrati di spazi per riunioni, tra cui la più grande ballroom in hotel della Georgia, un’area e un prato per eventi all’aperto.

L’Homewood Suites by Hilton Nashville Downtown The Gulch in Tennessee, situato nel Gulch, il principale quartiere urbano di Nashville, si trova a 10 minuti a piedi dal Music City Centre e nel raggio di un chilometro dalla Country Music Hall of Fame e dalla Bridgestone Arena. Qui aprirà anche il Canopy by Hilton Nashville Downtown The Gulch.

Infine, i Caraibi, con il Bermudiana Beach Resort, Tapestry Collection by Hilton a Bermuda, di 111 camere e un ristorante sulla scogliera con vista sulla barriera corallina, lo Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton in Repubblica Dominicana a nord di Punta Cana, resort all inclusive di 502 camere sulla spiaggia.