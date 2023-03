Hnh fissa l’obiettivo: ricavi a 98 milioni di euro

Conti a posto per Hnh Hospitality: il consiglio di amministrazione di uno dei principali operatori alberghieri indipendenti in Italia nel segmento degli hotel e resort 4 e 5 stelle ha, infatti, approvato i risultati di bilancio per l’anno fiscale chiuso al 31 ottobre 2022, che riportano un volume d’affari complessivo delle gestioni dirette di 71,4 milioni di euro raddoppiato rispetto all’esercizio 2021 (34,8 milioni).

L’Ebitda consolidato al 31 ottobre 2022 è stato pari a 11 milioni di euro (3,5 milioni nel 2021), con un Mol civilistico, al netto degli aiuti di Stato, di 5,2 milioni (1,8 milioni nel 2021), mentre l’utile netto civilistico ha raggiunto 3,4 milioni di euro.

«Nel 2022 abbiamo consolidato il forte rimbalzo del 2021 ma con una continuità nelle vendite che ha riguardato quasi tutti i mesi – ha commentato l’amministratore delegato Luca Boccato – Solo l’area di Venezia, con il suo hinterland, risente ancora del recupero parziale della domanda internazionale a lungo raggio mentre l’apertura di Almar Giardino di Costanza ha risentito in parte del ridotto periodo di commercializzazione che ha preceduto la prima stagione. La continuità nella ripresa della domanda, combinata all’efficienza operativa nei processi, ha consentito di raggiungere un utile netto significativo, il 5% dei ricavi, e questo nonostante l’impatto pieno degli ammortamenti, erano dimezzati nel 2021».

Nel dettaglio operativo gli alberghi di città hanno registrato una ripresa con un peso sul fatturato complessivo che è passato dal 31% del 2021 al 47% del 2022. Mentre gli hotel a prevalente vocazione corporate e Mice hanno mantenuto un’incidenza del fatturato stabile, dal 27% del 2021 al 28% del 2022. I resort, infine, che durante la pandemia avevano sentito meno il calo della domanda, grazie alla ripresa generale degli altri segmenti, sono ridotti in peso, dal 42% del 2021 al 25% del 2022.

Con 41 milioni di euro, infine, i ricavi più consistenti si riferiscono agli hotel presenti in Veneto, dove Hnh conta anche il maggior numero di strutture gestite. Nel corso del 2022 il perimetro di attività si è ulteriormente ampliato con l’apertura di Almar Giardino di Costanza Resort & Spa, avvenuta nel mese di giugno, e con la riapertura di voco Venice – Mestre The Quid, avvenuta nel mese di aprile, al termine del processo di rebranding.

«Per l’anno 2023, appena iniziato – conclude Luca Boccato – confidiamo in un ulteriore consolidamento della ripresa in corso. Nei primi mesi il budget delle vendite è ampiamente rispettato. Le nostre previsioni sui ricavi guardano a un target di 98 milioni di euro, ampiamente superiore ai livelli pre-pandemici».