Hnh Hospitality supera i 100 milioni di fatturato nel 2023

È record storico di volume d’affari per Hnh Hospitality alla chiusura del bilancio 2023 approvato dall’assemblea dei soci, che riporta un volume complessivo delle gestioni dirette a 105,7 milioni di euro in crescita del +48% rispetto al dato 2022.

Il noto brand, tra i principali operatori alberghieri indipendenti in Italia nel segmento di hotel e resort a 4 e 5 stelle, ha fatto registrare anche un Ebitda al 31 ottobre 2023 di 16,1 milioni di euro, pari al +15%: un aumento consistente se paragonato al 2022, quando l’Ebitda margin era il 14%, con l’utile netto che ha raggiunto 6,4 milioni di euro.

L’anno appena concluso è dunque da considerarsi estremamente positivo per il Gruppo, che in una nota sottolinea come “le performance finanziarie riflettono la proficuità del modello organizzativo aziendale, complice un portafoglio di strutture altamente diversificato in termini di offerta ma anche a livello di geografie: a tal proposito nel 2023 emerge una crescita marcata delle destinazioni ‘primarie’, ovvero Roma, Milano e Venezia, e ‘secondarie’, quindi Verona, Bologna e Trieste, influenzate da un incremento della domanda dei mercati esteri, a partire da quello americano”.

Numeri che accompagnano anche un certo dinamismo del Gruppo Hnh: dopo l’apertura di Almar Giardino di Costanza, in Sicilia, il 2023 ha infatti visto il proseguirsi di questa strategia con una nuova apertura, il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa di Villasimius in Sardegna, che va a rafforzare il segmento luxury. Inoltre, durante lo scorso anno la Società Hnh ha annunciato nell’ambito della collaborazione con Elite, l’ecosistema di Borsa Italiana che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita, il conseguimento di tutti e tre i certificati focalizzati su Sostenibilità, Governance e Strategia&Finanza.

«Ricorderemo il 2023 come l’anno del record del fatturato sopra ai 100 milioni, ma non solo – ha dichiarato Luca Boccato, amministratore delegato di Hnh Hospitality – Perché l’anno è stato segnato dal consolidamento delle vendite con tassi di occupazione tornati ai livelli del 2019, ma con un livello medio dei prezzi, rispetto allo stesso anno, in aumento quasi del 40%. A tutto ciò si aggiunge una forte spinta per la crescita grazie all’ingresso dei soci Fondo Italiano d’Investimento ed Eulero Capital. Se nel 2023 abbiamo potenziato alcuni nostri punti di forza, nell’anno corrente vorremmo esplorare nuove rotte sull’onda di un’ulteriore crescita del fatturato, intraprendendo un cammino diversificato per il nostro sviluppo commerciale sempre in logica multibrand, sul quale contiamo di poter annunciare presto nuove aperture che abbiamo già individuato».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Hnh Hospitality