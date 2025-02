Hospitality Sud, al via la sesta edizione a Napoli

Si terrà alla Stazione Marittima di Napoli il 18 e il 19 febbraio prossimi la sesta edizione di Hospitality Sud, un’occasione di incontro professionale con titolari, manager, impiegati e consulenti di hotel, resort, dimore storiche, agriturismi, villaggi, camping, bed & breakfast, affittacamere, case vacanza per le aziende che si occupano di forniture e di servizi.

«La scelta di Napoli rende protagonista la capitale del Mezzogiorno – spiega Ugo Picarelli, fondatore di Hospitality Sud – In considerazione dell’ampio bacino di operatori presenti sul territorio non solo cittadino ma anche provinciale, basti pensare a Sorrento, Ischia, Capri, le aree dei Campi Flegrei e vesuviane. Essere alla Stazione Marittima, eccellenza per il congressuale e gli spazi espositivi grazie al prezioso lavoro del suo concessionario, Kidea Srl, significa avere la location migliore anche in termini di accessibilità, sia per la recente apertura della Stazione Municipio, fermata delle linee 1 e 6 della metropolitana, che per l’adiacente molo Beverello, arrivo e partenza per le Isole del Golfo. L’evento è la vetrina delle aziende riconosciute per qualità e innovazione nelle loro aree merceologiche, quindi non la tradizionale fiera con scontate pannellature perimetrali e conferenze spesso effimere».

I settori merceologici rappresentati vanno dagli articoli di cortesia agli accessori da letto, dall’automazione alberghiera e domotica agli elettrodomestici e alla elettronica professionale, dai prodotti per il breakfast a quelli per i bar, dalle case mobili per l’ospitalità alle certificazioni alla consulenza strategica e alla formazione; dalle macchine, attrezzature e prodotti per la pulizia professionale ai servizi di facility management e ai servizi energetici, dalle tecnologie hardware and software di gestione alle telecomunicazioni e agli impianti audiovisivi, dal web advertising al web marketing e design.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Hospitality Sud