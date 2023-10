Hotel, il Milano Touring diventa un Nh Collection

New entry per la Collection Hotels & Resorts di Nh, brand upper-upscale parte di Minor che aggiunge il Milano Touring al suo portfolio e continua a crescere in Italia.

La struttura è situata nel cuore del capoluogo lombardo, a pochi passi dai giardini pubblici Indro Montanelli, dal futuristico quartiere di Porta Nuova e dalla stazione centrale. Lo storico albergo dispone di 275 camere, distribuite su nove piani e pensate per offrire il massimo comfort agli ospiti che durante il soggiorno possono usufruire di una palestra attrezzata; chi invece preferisce allenarsi nel comfort della propria camera può scegliere una delle fit room che ospitano cyclette e attrezzatura Technogym.

Il vip floor, la parte più recente dello stabile costruita negli anni ’90 che occupa l’ottavo piano, è dotato di un servizio esclusivo in tipico stile Nh Collection: un corner frigo bar ad accesso gratuito e a disposizione degli ospiti dell’area allestito ogni giorno dalle 17 con snack e soft drink.

Pensate per la clientela business, le otto sale meeting possono essere adattate per ogni evento e con la soluzione “hybrid meeting” di Minor Hotels è possibile organizzare incontri in presenza con partecipanti anche virtuali.

Servizio ristorazione molto attento e curato per andare incontro ad ogni tipo di esigenza con il Camelia’s Yard, elegante punto di ritrovo all’interno dell’hotel per aperitivi, cene, o pranzi di lavoro.

Marco Bendotti, general manager di Nh Collection Milano Touring, commenta: «Siamo molto soddisfatti di aggiungere il Milano Touring al portfolio del brand Nh Collection, in una piazza come quella della città di Milano strategica sia per i viaggi business che leisure. Alle numerose strutture meneghine aggiungiamo un tassello fondamentale e proseguiamo nell’offerta del nostro brand upper-upscale, che regala servizi unici e studiati per dare il meglio ai nostri ospiti».