Hotel, investimenti al +20% secondo Ey Italy

Nel 2025 investimenti alberghieri in Italia in crescita del 20%: superati i 2,5 miliardi di euro, +19% rispetto al 2024 e +35% alla media dell’ultimo decennio. È l’istantanea scattata dall’Ey Italy Hotel Investment Report 2025.

Un andamento che conferma la solidità e l’attrattività del mercato italiano e riflette una combinazione di fattori: la forza delle performance operative, la crescente disponibilità di capitale e una pipeline composta da asset prime e progetti di conversione ad alto potenziale.

Le quattro principali città italiane – Roma, Milano, Venezia e Firenze – concentrano il 55% degli investimenti complessivi dello scorso anno. In particolare, la capitale è leader del mercato con 630 milioni di euro, pari al 25% dei volumi totali, sostenuta da operazioni di rilievo che continuano a catalizzare l’interesse degli investitori per prodotti luxury e trophy asset nei principali hub turistici e finanziari del Paese.

Milano e Venezia hanno confermato una forte attrattività, rispettivamente con una quota del 16% e del 10%. In parallelo, il comparto resort si è attestato su 822 milioni di euro, equivalenti al 33% del totale, come il 2024, ma con una forte concentrazione in destinazioni di élite, quali Capri, il Lago di Como e Forte dei Marmi.

Il mercato continua, inoltre, ad attirare capitale internazionale: nel 2025 gli investitori cross‑border hanno rappresentato il 53% dei volumi complessivi, mantenendo la stessa incidenza dell’anno precedente e confermando un interesse stabile da parte di player internazionali, in particolare europei e statunitensi.

La composizione degli investitori riflette un mercato equilibrato e ben diversificato: gli operatori alberghieri si confermano la prima categoria con il 30%, seguiti dai family office, che consolidano la loro presenza al 22% grazie a un incremento del 18% rispetto al 2024, mentre gli investitori istituzionali registrano una crescita significativa passando al 21%, in aumento del 77% rispetto all’anno precedente.

«Il mercato nazionale degli investimenti alberghieri – osserva Fabio Braidotti, head of hospitality di Ey in Italia – continua a mostrare una dinamica positiva, sostenuta da performance complessivamente solide e da una crescente capacità del settore di adattarsi allo scenario economico mondiale».

«Nel 2025 – spiega Braidotti – le operazioni a profilo value‑add hanno rappresentato il 62% del totale, in aumento rispetto al 51% del 2024 e pari a un +72% sulla media dell’ultimo decennio. Dato che riflette l’interesse da parte degli investitori verso lo sviluppo, la conversione e il riposizionamento dello stock alberghiero esistente».

Guardando al 2026, il mercato si presenta su basi ancora più solide. Una maggiore prevedibilità delle condizioni di finanziamento, la disponibilità di capitale orientato a progetti di conversione e miglioramento nell’ambito Esg (Environmental, Social e Governance), con la prospettiva dei Giochi di Milano-Cortina come catalizzatore di investimenti e visibilità internazionale contribuiranno a sostenere ulteriormente la crescita del settore.