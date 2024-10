Hotel, la scalata di BeSafe e delle tariffe prepagate assicurate

È tutta un’invenzione di Alessandro Bartolucci quella di BeSafe, azienda insurtech sul mercato dal 2018 specializzata nel settore dell’hospitality e del travel. «Lavorando nell’ospitalità, mi sono reso conto che un problema grosso era rappresentato dai rimborsi, che portavano anche recensioni e passaparola negativi – ci ha raccontato Bartolucci – Da qui mi sono inventato BeSafe, dando ai partner la garanzia della tariffa prepagata e ai clienti la flessibilità della cancellazione con rimborso».

L’azienda ha funzionato subito, «l’ho testata sulle mie attività alberghiere a Roma e da lì sono cresciuto – ha proseguito Bartolucci – È stato un percorso difficile, soprattutto per acquisire la credibilità delle compagnie assicurative. Ma ce l’ho fatta, e oggi posso contare su un software dove ho le varie integrazioni: operiamo in 30 Paesi nel mondo e ci stiamo rafforzando anche nel comparto agenzie di viaggi e tour operator».

Di fatto, quelle di BeSafe sono delle vere e proprie tariffe assicurate prenotabili (e rimborsabili); si può cancellare per qualsiasi causa documentabile. «Rimborsiamo entro sette giorni, siamo veloci perché gestiamo i processi anche con l’intelligenza artificiale, tecnologia su cui stiamo cercando di crescere con nuovi sviluppi», ha aggiunto l’ad di BeSafe.

L’obiettivo è chiaramente l’internazionalizzazione, BeSafe sta lavorando anche a un sito web B2C anche se il business to business continua a regalare grandi risultati come quelli portati da Voihotels del Gruppo Alpitour: «Collaborare con un partner così prestigioso ci permette di dimostrare l’efficacia delle nostre soluzioni assicurative semplici e innovative – ha dichiarato Alessandro Bartolucci – Il successo di questa partnership conferma la nostra capacità di adattarsi alle esigenze degli hotel e di offrire prodotti che migliorano l’esperienza degli ospiti, garantendo al contempo sicurezza e serenità con certezza di rimborso entro sette giorni. Siamo orgogliosi, dopo quattro anni, di continuare a lavorare insieme per raggiungere nuovi traguardi e portare avanti la nostra missione di rendere i viaggi più sicuri e affidabili».

Voihotels, che vanta 26 strutture in destinazioni come Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, ha integrato nella sua offerta tutte le tipologie di prodotto BeSafe: BeSafe Summer, Winter e la classica Rate Plus. Grazie a questa strategia, la catena alberghiera ha ottenuto risultati significativi, come l’aumento delle prenotazioni disintermediate e delle prepagate, oltre alla riduzione dell’operatività legata alle richieste di rimborso da parte dei clienti. Angelo La Riccia, chief commercial officer di Voihotels, ha evidenziato come «la percentuale di prenotazione di BeSafe Rate sul totale prepagato da sito diretto ha raggiunto il 97% nelle strutture Voihotels e il 70% nei VRetreats, con una crescita per quest’ultimi anno su anno del 190%. Il peso della tariffa assicurata e prepagata è stato importante, arrivando a toccare il 40% sulle strutture di Voihotels e il 25% nei VRetreats. Questi numeri confermano il valore aggiunto che BeSafe ha apportato all’intera catena alberghiera».