Hotel, Planet: “Il 98% degli italiani prenota online”

Come si rapportano le persone con le tecnologie digitali quando trascorrono un periodo di vacanza in albergo? È la domanda a cui vuole rispondere una ricerca condotta da condotta da Planet, il provider di pagamenti e software integrati per hospitality e retail, effettuata a maggio 2023 su un campione di 6.559 intervistati over 18 di diversi Paesi, oltre che l’Italia, che hanno soggiornato in hotel nell’ultimo anno.

Partendo dalle risposte degli italiani, 511 sui 6.559, per la prenotazione delle vacanza questi per la quasi totalità (98%) scelgono la prenotazione online, in linea con la media globale. Tra i metodi più utilizzati, le online travel agencie come Booking, Expedia e Hotels.com, preferite dal 64%, e i siti di recensioni e confronto prezzi, tra cui Trivago, Skyscanner e Tripadvisor scelti dal 42% del campione. Ancora rilevante la prenotazione diretta sul sito dell’hotel per quasi la metà di baby boomer e della generazione X. Al contrario, i più giovani preferiscono non prenotare direttamente sui siti delle strutture.

Le carte sono il metodo preferito per pagare in albergo. I pagamenti per i clienti italiani avvengono soprattutto con carte di credito o debito (61%) e metodi di pagamento digitali alternativi (51%), ma a differenza degli altri Paesi, si aggiungono anche le prepagate utilizzate da un italiano su quattro e in particolare dalla generazione X (28%) e dai millennial (26%).

Per gli italiani, il check in in persona è preferito (54%). Chi sceglie il check-in online lo fa perché più veloce e perché evita le code (57%), ma anche perché ritenuto più sicuro (31%). Durante il check out, per quanto riguarda gli extra, un italiano su tre preferisce visualizzare le spese e pagare in app, o pagare su un terminale al desk, mentre quasi uno su quattro sceglie anche i pagamenti via Qr code.

Molto importante anche l’aspetto sicurezza quando si paga online: redirect su altri siti, o pagine poco protette da eventuali frodi, possono far cambiare idea a quasi un italiano su tre, mentre l’autenticazione da parte della propria banca è considerato un elemento di fiducia da oltre il 55% degli intervistati. Nove clienti su dieci preferiscono pagare nella propria valuta, in linea con gli altri Paesi dell’area mediterranea.

Rispetto agli italiani, i clienti internazionali usano i wallet digitali come ApplePay e Google Pay che sono una realtà consolidata negli Emirati Arabi Uniti (36%), negli Stati Uniti (32%) e in Arabia Saudita (28%), così come in Cina, dove i sistemi locali di WeChat Pay e Alipay sono il primo metodo di pagamento preferito scelti da oltre l’84% degli intervistati. Per quanto riguarda il check in, un cliente cinese su due dichiara di farlo online sul proprio smartphone, mentre circa la metà di quelli statunitensi e mediorientali preferisce ancora farlo di persona. Per sei statunitensi su dieci pagare nella propria valuta locale è considerato molto importante, un dato al di sopra degli emiratini (41%) e di cinesi e arabi (48%).

«La digitalizzazione, negli ultimi anni, ha avuto un peso molto importante. I dati della nostra ricerca sottolineano le molteplici sfide che le aziende del settore hospitality stanno affrontando, per questo hanno bisogno di soluzioni tecnologiche affidabili e multicanale per affrontare la digital transformation. Planet, grazie alla propria offerta di connected commerce, supporta gli hotel nell’offrire servizi integrati che rendono più veloce, semplice e fidelizzata l’esperienza degli ospiti, accompagnandoli in ogni fase dal pre-booking fino al post-soggiorno», dichiara Simone Colombo, svp hospitality Southern Europe di Planet.