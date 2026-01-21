Hotel, Red Roof sceglie Ai Concierge di Sojern per l’automazione

Red Roof, catena alberghiera del segmento dell’ospitalità a basso costo, ha adottato la soluzione Ai Concierge di Sojern, piattaforma di marketing basata su Ai dedicata al settore dell’ospitalità e recentemente acquisita da RateGain.

Red Roof ha adottato la tecnologia Ai Concierge per automatizzare le operazioni in oltre 700 strutture alberghiere, affrontando con l’automazione le sfide legate alla carenza di manodopera e alla pressione sui margini. L’adozione segue i risultati positivi ottenuti con Reputation Manager di Sojern, che ha già portato a un incremento misurabile del brand sentiment.

L’Ai Concierge di Sojern, infatti, ottimizza ogni fase del guest journey, automatizzando le interazioni di routine — dalle richieste di servizio alle domande sulle amenity, fino alla segnalazione di problemi durante il soggiorno — riducendo il carico di lavoro del front desk e garantendo, al contempo, agli ospiti risposte rapide e personalizzate su vasta scala.