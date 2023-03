Hotel, svolta Globalia: c’è l’accordo con Hyatt

Spinta sull’ospitalità per Globalia con la sua linea Be Live Hotels. Il Gruppo turistico spagnolo ha siglato un accordo con Hyatt Hotels Corporation, una delle più grandi società alberghiere del mondo, per proseguire nel suo posizionamento e sviluppo internazionale.

La collaborazione tra le due società si concretizzerà con la gestione da parte di Hyatt di tutti gli stabilimenti di Globalia ubicati nell’area caraibica, che beneficeranno così di un significativo rilancio volto a offrire ai clienti un’esperienza qualificata.

Con questa partnership Globalia unisce la conoscenza nel settore delle vacanze e la sua offerta nella regione caraibica all’esperienza e al prestigio di Hyatt, che gestisce attualmente 26 marchi ed è presente in 70 Paesi nei sei continenti. La rete Hyatt riunisce 130mila professionisti che gestiscono più di 1.150 proprietà, con vocazione sia leisure che residenziale.

Questa operazione rafforza il piano strategico avviato da Globalia che le ha permesso di superare la situazione di crisi generata dalla pandemia, con l’obiettivo di consolidare la sua ripresa in un lasso di tempo breve, per riconfermare la sua solida posizione nel mercato.

Dopo la recente firma dell’accordo per la cessione di Air Europa a Iag, per 500 milioni di euro, l’accordo strategico con Hyatt favorisce il nuovo corso assunto da Globalia che si impegna per una gestione più evoluta e in linea con le iniziative più innovative del settore turistico.