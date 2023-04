Hotel: una app per tutelare la sicurezza di chi lavora al desk di notte

Una app innovativa che tutela la sicurezza dei lavoratori più a rischio, specie nei settori alberghiero e delle imprese di pulizie. E’ aGesic, un tool digitale unico sul mercato, dal costo contenuto, particolarmente utile nelle aziende con dipendenti che lavorano da soli, soprattutto quelli che operano di notte, per esempio al desk di un hotel.

L’idea è di un giovane imprenditore, Salvatore Carlucci, che ha portato innovazione e una tecnologia all’avanguardia nel mercato dei dispositivi “uomo a terra”. Prima di aGesic, la scelta per le aziende era limitata a strumenti di vecchia generazione, complicati da usare e poco efficaci, che spesso davano falsi allarmi. La app è stata ideata proprio per i lavoratori solitari ed è in grado di inviare quattro tipi diversi di allarme a seconda del tipo di emergenza in atto –manuale, vocale, automatico e caduta – consentendo ai soccorsi di arrivare in pochi minuti.

Disponibile su Google Play e Apple Store, funziona anche se non si ha lo smartphone, grazie al piccolo dispositivo mOve da tenere in tasca. Il datore di lavoro può in questo modo monitorare la situazione dei suoi dipendenti via desktop, notebook, laptop o tablet e, in caso di emergenza, può conoscere l’esatta posizione della persona in pericolo, nel rispetto delle leggi che tutelano la privacy. aGesic ha costi molto contenuti e dà diritto al credito di imposta del 20% sull’acquisto di beni tecnologicamente avanzati. Sono già diverse le aziende che hanno scelto aGesic. Tra queste, Gruppo Acea, Abb Robotics, Snam, Lofarma, Erg, Acciona.

«Abbiamo studiato una app innovativa, facile da usare e dal costo contenuto, che rileva ogni situazione di emergenza in cui il lavoratore isolato può trovarsi, dando un allarme immediato solo in caso di effettiva necessità – spiega Salvatore Carlucci, founder e ceo di aGesic – Nel settore alberghiero e in quello delle imprese di pulizia sono parecchie le situazioni in cui i dipendenti possono trovarsi a dover lavorare da soli, magari alla reception in orari notturni».