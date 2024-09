Hotel & Villaggi per Famiglie si affida ad At Comunicazione

Hotel & Villaggi per Famiglie, startup italiana che raggruppa una selezione di strutture pensate appositamente per i nuclei familiari, ha scelto At Comunicazione per gestire le proprie attività di media relations.

Il network creato da Bee Family, società specializzata nei servizi di consulenza rivolti alle strutture ricettive per famiglie, è attivo in chiave B2B, creando opportunità di business per gli hotel, e in chiave B2C, proponendo soluzioni di soggiorno in tutto il territorio nazionale, con schede dettagliate per ogni prodotto ed esperienze di vacanze su misura, al fine di valorizzare l’offerta in rete.

L’agenzia lavorerà a stretto contatto con il management per sviluppare una strategia di comunicazione B2B e B2C mirata a rafforzare la presenza del network sui media di riferimento, incrementando la visibilità del brand e la sua reputazione presso gli stakeholder. Obiettivo del piano strategico sarà mettere in luce le opportunità di crescita garantite ai proprietari delle strutture e le peculiarità degli affiliati, nonché l’impegno del network nell’offrire un’esperienza personalizzata e innovativa, in linea con le esigenze di chi viaggia con la propria famiglia.

«Abbiamo creato Hotel & Villaggi per Famiglie, forti di un preciso know how relativo alla valorizzazione del prodotto, sia per rispondere alla crescente domanda di soluzioni turistiche dedicate alle famiglie, con una particolare attenzione ai servizi e alla qualità dell’accoglienza, sia per offrire alle strutture una nuova fonte di business. Con At Comunicazione puntiamo a raccontare al meglio la nostra missione e a consolidare il nostro posizionamento come punto di riferimento per questo segmento di mercato», dichiara Emilio Zorini, ceo e fondatore di Hotel & Villaggi per Famiglie.

Il network punta sulla qualità delle strutture e sulla completezza delle informazioni disponibili online, offrendo alle famiglie strumenti semplici e intuitivi per scegliere il soggiorno più adatto alle proprie esigenze. Un approccio che mira a valorizzare la proposta turistica attraverso la tecnologia e una strategia digitale all’avanguardia.

«Siamo molto contente che una realtà dinamica e in forte crescita come Hotel & Villaggi per Famiglie abbia scelto la nostra agenzia per mettere a punto una strategia di comunicazione volta a far conoscere l’eccellenza del servizio e la capacità di leggere uno specifico segmento del mercato con l’obiettivo di produrre valore per le strutture affiliate. Non vediamo l’ora di lavorare insieme al management per mettere al meglio in luce i tratti di unicità che contraddistinguono questa brillante start-up italiana, creando spazi di visibilità per il brand e individuano nuove potenziali sinergie», gli fanno eco Alessandra Agostini e Claudia Torresani, At Comunicazione.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di At Comunicazione