Hotelbeds, rimbalzo record nelle prenotazioni di gennaio al +55%

Un rimbalzo record nelle prenotazioni in due sole settimane: è il dato che Hotelbeds ha reso noto sottolineando di aver certificato la sua migliore prenotazione di due settimane per fatturato nella sua storia, assicurando più prenotazioni dal 9 al 22 gennaio che mai, con una una prenotazione al secondo nelle ore di punta. In particolare, la divisione dei servizi ausiliari dell’azienda sta vivendo il suo anno migliore finora, con un aumento delle vendite del +55% rispetto al 2019, trainato dalla forte domanda di parchi a tema, noleggio auto e trasferimenti.

Per Carlos Muñoz Capllonch, chief commercial officer di Hotelbeds, ha dichiarato: «Gennaio è spesso un mese popolare per le prenotazioni di vacanze poiché le persone tornano al lavoro e prenotano le vacanze in attesa della fine dell’anno. Il traffico che abbiamo visto all’inizio di questo mese, non solo dimostra la domanda che abbiamo, ma anche la robustezza dei nostri sistemi per funzionare senza problemi e garantire operazioni senza intoppi per i nostri clienti globali».

Oltre alle prenotazioni alberghiere, questo mese Hotelbeds ha anche visto un aumento significativo dei ricavi negli altri suoi prodotti, tra cui noleggio auto, trasferimenti e attrazioni come biglietti per parchi a tema e altre attività. Ad oggi, Hotelbeds offre 320.000 prodotti di viaggio in oltre 195 paesi, inclusi 300.000 hotel. Le sue piattaforme sono basate su cloud e forniscono una connettività veloce per i fornitori in tutto il mondo.