Hôtellerie, arriva il talent program per formare i lavoratori

Un talent program per un percorso gratuito rivolto ai giovani per formare i front office agent nell’hôtellerie di domani: è l’iniziativa lanciata in questi giorni da Campus X, importante player nel settore dello student housing in partnership con Elis, ente non profit di formazione al lavoro. L’operazione è stata realizzata in risposta al problema dell’occupazione dei giovani fortemente sentito in Italia, soprattutto al Sud del Paese, dove il tasso di disoccupazione giovanile raggiunge quasi il 22%.

Il talent program di Campus X ed Elis vuole essere una prima concreta opportunità per investire sui giovani, che significa anche dare al sistema Paese la possibilità di generare nuove condizioni di sviluppo. Tra l’altro il mondo giovanile è una tematica trasversale nelle principali strategie internazionali, dall’Agenda 2030 al Green Deal Europeo, ai Regolamenti europei relativi al ciclo di programmazione 2021-2027 fino al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ed è proprio in questo contesto che prende vita il Talent Programm rivolto a diplomati con un’età massima di 30 anni e finalizzato alla formazione e all’inserimento di professionisti specializzati nel settore alberghiero-residenziale.

Il percorso formativo si articolerà su moduli di formazione online e in presenza, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. I candidati avranno, inoltre, la possibilità di partecipare a un tirocinio retribuito finalizzato a completare il percorso formativo con un’esperienza on the job.