Hôtellerie di lusso, il Gruppo Rhc cresce a doppia cifra

Rhc Group chiude il 2025 con una crescita a doppia cifra, confermando l’efficacia della strategia di riposizionamento premium del suo portafoglio e il rafforzamento del brand nei mercati internazionali.

Il brand, con l’offerta dei suoi 4 hotel di lusso in Italia, strategicamente posizionati tra Roma, Costiera Amalfitana e Taormina, attrae clientela alto spendente, nazionale ed internazionale – in particolare Stati Uniti e Regno Unito – per soggiorni di piacere o di lavoro e per eventi speciali, compresi quelli legati alla gastronomia d’eccellenza, grazie alla qualità dei ristoranti delle sue strutture (Palazzo Montemartini Rome, La Plage Resort Taormina, Hotel Raito e Paradiso Relais a Vietri sul Mare).

AVANZA IL MICE

Il Gruppo ha registrato un anno record per il settore turistico-aziendale, che ha visto anche lo svolgersi di manifestazioni di primo piano nelle sue strutture, come il “Film Festival di Taormina” presso il Plage Resort e il “Giffoni Film Festival” nell’Hotel Raito, teatro questo di oltre 250 eventi privati nel corso della stagione.

Molto bene anche Palazzo Montemartini di Roma, che ha registrato un incremento del 20% degli eventi corporate, rispetto all’anno precedente, con una richiesta sempre crescente anche da parte di produzioni televisive e cinematografiche famose, come “Un Professore”, “Maschio Alfa” e “Nemesi”, solo per citare le più recenti.

«Il 2025 ha rappresentato un anno di consolidamento e accelerazione del nostro riposizionamento premium – commenta Giuseppe Marchese, ceo di Rhc Group – Guardiamo al 2026 con fiducia, sostenuti da trend di domanda molto solidi nei mercati internazionali e da una strategia che mette al centro qualità, persone, sostenibilità ed esperienza».

IL NUOVO ANNO

Per il 2026, insieme alle attività dedicate alle singole strutture, il piano strategico di Rhc Group è fortemente orientato alla formazione e crescita dei collaboratori, al rafforzamento della guest experience che oggi è uno dei pilastri distintivi del modello di ospitalità Rhc Group, con l’ulteriore evoluzione degli strumenti digitali e dei processi operativi a supporto dell’esperienza dell’ospite.