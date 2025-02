Hotelnerds lancia Ai Suite per ottimizzare le vendite dirette

Nuova rivoluzione all’insegna dell’intelligenza artificiale nelle prenotazioni alberghiere. HotelNerds by EasyConsulting ha lanciato la Ai Suite, una raccolta di strumenti all’avanguardia progettati per potenziare la vendita diretta nel settore alberghiero senza alcuna commissione. Grazie all’impiego strategico dell’intelligenza artificiale, la nuova suite offre infatti una soluzione innovativa per incrementare le prenotazioni dirette, contrastando così le Ota che, con tecniche sempre meno individuabili come la commission cut o le offerte geolocalizzate, penalizzano albergatori e la redditività della struttura ricettiva.

Il fulcro dell’innovazione è rappresentato dalla coesione di più strumenti: l’Ai Booking Engine, le HotelRecoveryTools Ai e l’Ai Agent HoteliHer.

Grazie al primo Hotel Edr (Endpoint Detection and Response), strumento che attraverso una raffinata Ai è in grado di analizzare in tempo reale la distribuzione online dell’hotel sulle Ota e su tutti i canali online in tutti i Paesi del mondo, il nuovo Ai Booking Engine riesce istantaneamente a proporre, durante la fase di prenotazione, offerte dinamiche (Dynamic Ai Offer), personalizzate e sempre vantaggiose per ogni singolo ospite.

Questo approccio mirato non solo riduce i costi di acquisizione, poiché non ci sono commissioni da pagare, ma aumenta le conversioni rafforzando l’indipendenza degli albergatori dai canali Ota. La suite include anche le nuovissime HotelRecoveryTools Ai, che, grazie alla dashboard intuitiva (l’interfaccia grafica per l’utente), consentono agli albergatori di coordinare, monitorare e analizzare tutte le attività dell’intelligenza artificiale.

Grazie a questo strumento, è possibile implementare, esclusivamente per il canale diretto, offerte dinamiche sempre più mirate e raffinate, garantendo un controllo totale sull’efficacia delle azioni di disintermediazione per contrastare le Ota con molta più efficienza.

Un ulteriore fiore all’occhiello della suite è rappresentato da HoteliHer, un avanzato Ai Agent che va ben oltre il tradizionale Chatbot. HoteliHer si auto-addestra sul sito dell’hotel, offrendo all’ospite la possibilità di prenotare e ottenere informazioni in maniera immediata. Inoltre, il sistema integra un’analisi in tempo reale della brand reputation e un comparatore tariffario che mette in evidenza i vantaggi della prenotazione diretta rispetto alle Ota, recuperando l’ospite, qualora uscisse dalla fase di prenotazione, con offerte dedicate costruite ad hoc.

Per Fabrizio Zezza, ceo di HotelNerds, «Ai Suite ridefinisce il concetto di disintermediazione alberghiera grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale. Il nostro Ai Booking Engine, unitamente agli strumenti di monitoraggio e al nostro innovativo Ai Agent HoteliHer, permette infatti agli albergatori di ottenere una maggiore indipendenza dalle Ota, ottimizzando le strategie di pricing e distribuzione. L’obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente i costi di acquisizione dell’ospite e rendere la prenotazione diretta non solo conveniente per l’ospite, ma anche estremamente redditizia per l’albergatore».

Con il lancio di questa suite, HotelNerds by EasyConsulting vuole consolidare il suo ruolo di partner ideale per gli albergatori che desiderano superare le limitazioni imposte dalle Ota conquistando maggiore autonomia, controllo e profitto attraverso una prenotazione diretta e personalizzata.