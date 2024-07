Human Company, aumento di capitale con l’ingresso dei soci Hines e Clessidra

Anche per il turismo open air è tempo di rilancio in grande stile con l’annuncio di una partnership strategica tra la Human Company, player italiano di riferimento per il turismo all’aria aperta con 12 strutture ricettive e un fatturato di 150 milioni di euro, ed Hines e Clessidra, rispettivamente la società di investimenti e gestioni immobiliari e l’operatore italiano di private equity.

Per mettere in moto un ambizioso piano di restyling del concetto di vacanza all’aria aperta Hines e Clessidra affiancheranno Human Company attraverso l’ingresso nel capitale della società con un impegno pari a circa 120 milioni di euro. Per Hines si tratta di un esordio assoluto nel segmento turistico mentre per Clessidra questa operazione rientra nella sua mission originaria di sostenere l’imprenditorialità italiana di vari settori.

L’accordo raggiunto – annunciato dal Sole24Ore – mira a dare, dunque, un tangibile sostegno finanziario al piano industriale di Human Company che intende sviluppare in Italia un nuovo modello di ospitalità all’aria aperta adottando progetti “greenfield”, ovvero la valorizzazione di aree libere e inutilizzate per trasformarle in villaggi ad alta sostenibilità, con una forte connotazione naturalistica.