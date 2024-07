Hyatt acquista il brand lifestyle tedesco Me and All Hotels

Hyatt Hotels ha acquisito il brand tedesco Me and All Hotels di Lindner, brand upscale lifestyle lanciato nel 2016 con sei strutture a Dusseldorf, Hannover, Kiel, Mainz e Ulm.

L’operazione (la cifra di acquisto non è stata resa nota) si inserisce nel contesto della partnership strategica tra Hyatt e Lindner avviata nel 2022, in base a cui i marchi Me and All e Lindner sono stati aggiunti alla collezione JdV by Hyatt e integrati nel programma fedeltà World of Hyatt.

Secondo quanto dichiarato da Hyatt, “l’acquisizione aiuterà l’azienda a sbloccare la crescita in nuovi mercati europei”.

Entro fine 2024 Me and All dovrebbe aprire un hotel a Berlino e un hotel ad Amburgo, Lipsia e Stoccarda nel 2026.

Hyatt ha dichiarato che ulteriori accordi sono in fase di negoziazione per destinazioni al di fuori della Germania. L’aggiunta di Me and All porta il numero dei marchi Hyatt a quota 26.