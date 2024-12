Hyatt Hotels annuncia 50 new opening entro il 2026

Iltm di Cannes, la più importante fiera del turismo di lusso al mondo, per Hyatt Hotels Corporation è stata il palcoscenico perfetto per presentare i futuri progetti di crescita, che includono l’apertura di oltre 50 hotel di lusso e lifestyle in tutto il mondo, entro il 2026, e una migliore definizione settoriale dei suoi brand.

Un progetto imponente che mira a coprire la domanda di viaggi di lusso dal 2023 sempre più in crescita (Savills Investment prevede un incremento del 52,8% nello stock esistente di hotel di lusso in Europa entro il 2028) che Hyatt, con il 70% delle sue camere già classificate come luxury e upper upscale, e con la continua espansione del suo portafoglio – negli ultimi tre anni ha raddoppiato il numero di camere di lusso dal 2017 – è già pronta a soddisfare, mentre si prepara a cogliere le nuove crescenti richieste.

Anche il segmento degli hotel lifestyle è altrettanto fiorente e pure in questo settore Hyatt copre una presenza significativa avendo quintuplicato le camere lifestyle dal 2017 e crescendo di 28 hotel lifestyle solo nel 2024, una posizione dominante ulteriormente rafforzata dalla recente acquisizione della catena lifestyle Standard International.

«Il 2024 è stato un anno forte per la regione Europa, Africa e Medio Oriente, con i segmenti del lusso e del lifestyle a trainare questo successo, come dimostrano le eccezionali performance dei nostri hotel e l’entusiasmo per le aperture di Park Hyatt London River Thames e Park Hyatt Marrakech – ha dichiarato Javier Águila, Group president, Eame, Hyatt – Il nostro futuro in questi segmenti altamente richiesti appare più luminoso che mai, grazie alle recenti acquisizioni come Mr & Mrs Smith e Standard International, così come al nostro impegno a costruire team dedicati per migliorare le nostre offerte di lusso e lifestyle».

Con una collezione di 256 hotel e resort di lusso e lifestyle in 45 Paesi del mondo – Hyatt vuole concentrarsi ora sul miglioramento dell’offerta dei segmenti specifici del suo portafoglio, differenziando i prodotti e massimizzando il potenziale di ciascuno dei suoi marchi, così il portafoglio Luxury, che comprende brand come Park Hyatt, Alila e Miraval e offre solo i luoghi più esclusivi arricchiti da un servizio impareggiabile, comfort ineguagliabili e design di alto livello, per soggiorni ultra lusso e per clienti alto spendenti.

Il portafoglio Lifestyle è dedicato agli ospiti e ai visitatori che sono amano la cultura, ovunque si trovino, e include marchi come Andaz, Thompson Hotels e i marchi Standard International, tra cui The Standard e Bunkhouse, tutti brand che offrono originalità nel design, nella ristorazione e nella programmazione culturale.

Crystal Vinisse Thomas, vp & global brand leader, lifestyle & luxury brands, Hyatt: «Non diamo per scontato di essere il marchio preferito dai viaggiatori di fascia alta. Questa fiducia ci spinge a esplorare costantemente modi nuovi e innovativi per offrire esperienze uniche e ineguagliabili che superino le aspettative degli ospiti. Il nostro impegno è quello di creare momenti di viaggio trasformativi e memorabili che non solo riportino i nostri ospiti, ma che rafforzino la loro fiducia nel fatto che Hyatt offrirà sempre l’apice dell’ospitalità».