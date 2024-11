Hyatt Regency aprirà a Roma Termini nel 2025

Hyatt Regency aprirà il primo hotel a Roma nel 2025, a conferma del ruolo strategico del mercato italiano per il brand del lusso.

Hyatt ha infatti registrato una crescita significativa del marchio in Italia in soli cinque anni. A partire dal Park Hyatt Milano, nel 2003, il portafoglio è cresciuto rapidamente negli ultimi tempi. Dal 2019 sono stati aperti cinque nuovi hotel Hyatt nel nostro Paese e attualmente il brand comprende sei strutture in 5 città: il Tornabuoni Hotel, parte di The Unbound Collection by Hyatt, a Firenze, 7Pines Resort Sardinia, parte di Destination by Hyatt, a Baja Sardinia e The Tribune, che fa parte di JdV by Hyatt, a Roma (tutti della Independent Collection di Hyatt), Hyatt Centric Murano Venice a Murano, Hyatt Centric Milano Centrale a Milano e Park Hyatt Milano.

Oltre a rafforzare i brand Hyatt nelle principali città e destinazioni turistiche del Paese, come Roma, Milano e Venezia, il brand sta puntando a mercati secondari come Napoli, Torino, Bologna e la Puglia, oltre a portare sul mercato alcuni dei suoi marchi di resort.

Il nuovo hotel, situato nei pressi della Stazione Termini è ben collegato a soli 500 metri dalla fermata della metropolitana e a pochi passi dal Colosseo e dal quartiere Monti. Si presenta come un rifugio contemporaneo, per una clientela leisure e di lavoro. L’hotel ospita un rooftop straordinario, con piscina esterna, un bar e un ristorante con terrazza.

L’hotel dispone di 238 camere e ha oltre 1.000 m² di spazi per riunioni ed eventi, con ampie sale conferenze modulabili in più ambienti, tutte dotate di luce naturale.

«Il turismo in Italia sta vivendo una forte ripresa – ha commentato Javier Águila, presidente del Gruppo Hyatt Europa, Medio Oriente e Africa – L’apertura del primo Hyatt Regency in Italia rappresenta un importante traguardo nella nostra strategia. Riteniamo che ci siano grandi opportunità di crescita nelle principali aree urbane italiane, dove è già presente un hotel Hyatt, e nelle destinazioni secondarie. Il nostro obiettivo è diventare il marchio di riferimento per i viaggiatori locali e internazionali».

«Sia Garnet Hospitality Partners, in qualità di società di gestione, sia Investire Sgr, in qualità di proprietario dell’immobile, sono entusiasti di collaborare con Hyatt. Le caratteristiche uniche dell’hotel, unite alla potenza del marchio Hyatt Regency, pongono questo progetto all‘avanguardia nel mercato dell’hospitality della città e siamo determinati a renderlo una delle destinazioni di lavoro e di piacere più ambite di Roma», hanno dichiarato Tommaso Valle, partner di Garnet Hospitality Partners e Federico Velluti, responsabile hospitality e mercati alternativi di Investire Sgr.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Hyatt