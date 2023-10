I 75 anni di Costa Crociere tra party, musica e digital art

Una grande festa quella che si è svolta il 20 ottobre scorso a Genova per il 75° anniversario di Costa Crociere. I festeggiamenti sono iniziati con un cocktail party a bordo di Costa Toscana (una delle navi più grandi, in grado di ospitare oltre 6.500 passeggeri) in collaborazione con Vanity Fair Italia, e si sono conclusi nella splendida cornice di Piazza Matteotti.

Il gruppo sceglie la città da cui tutto è iniziato: proprio da Genova, nel 1948 partiva la “Anna C”, la prima nave passeggeri della flotta.

È stato un party in grande stile che ha coinvolto più o meno 400 persone. Il tempo, inaspettatamente, è stato clemente regalandoci una temperatura perfetta e un cielo quasi limpido. Alle 17.30, alla Stazione Marittima, è iniziato il check in e, con badge e braccialetti alla mano, siamo saliti su Costa Toscana. Ed ecco un susseguirsi di momenti piacevoli e ricchi di emozioni. Intorno alle 18, gli ospiti hanno raggiunto l’area dedicata dove, tra chiacchiere, nuove conoscenze e red carpet, hanno gustato le sfiziose creazioni firmate dallo chef Bruno Barbieri accompagnate dalle bollicine di Ferrari TrentoDoc, che, per l’occasione, ha creato un’etichetta personalizzata.

Il momento clou della festa a bordo si è svolto nel teatro di Costa Toscana: a Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, il compito di condurre la serata accompagnato da alcuni delle personalità di rilievo del gruppo. A partire dall’amministratore delegato di Costa Crociere, Mario Zanetti che confessa al pubblico la sua più grande emozione: vedere con quanto entusiasmo e professionalità l’equipaggio si prende cura degli ospiti.

A seguire Nicola Costa, che ha ricordato i valori di onestà che hanno accompagnato la storia del gruppo e rammenta l’emozione del suo primo passaggio dell’Equatore con l’Eugenio C., che, in viaggio verso il Sudamerica, portava emigranti italiani a fare fortuna in America.

Parola al comandante della Costa Toscana, Giulio Valestra, che ricorda il suo momento più emozionante: la festa a sorpresa di una passeggera di 105 anni. Con loro sul palco anche il sindaco di Genova Marco Bucci, che esprime il suo entusiasmo nel vedere l’interesse crescente dei turisti verso la città di Genova, e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che ribadisce la necessità di investire in formazione professionale. Sul palco, lo chef Bruno Barbieri, ha ricordato i suoi esordi sulle navi da crociera come addetto alle guarnizioni e la sua ambizione di diventare lo chef di una grande nave.

Ospite speciale della festa a bordo, una elegantissima Malika Ayane che ha emozionato tutti con alcune delle sue canzoni più belle di sempre, gran parte suggerite da un pubblico caloroso ed entusiasta.

Alle 21 i festeggiamenti sono proseguiti in Piazza Matteotti dove uno show ha stupito ed emozionato tutti i presenti. “Monumental Tour”, così il nome dello spettacolo, ideato dal dj e produttore francese Michael Canitrot, ha combinato musica elettronica, patrimonio culturale e digital art, facendo scoprire Palazzo Ducale da un nuovo punto di vista. La facciata principale del palazzo, su piazza Matteotti, si è animata con spettacolari scenografie, create da un’unione di light-show e video-mapping. Le scenografie erano ispirate a Genova, con il suo mare e la sua storia, legata in maniera indissolubile a quella di Costa. Lo show, ha animato la grande piazza e fatto ballare le migliaia di spettatori al ritmo della musica elettronica suonata dai dj.

Una festa, quella dei 75 anni di Costa, ricca di emozioni indelebili come ha ribadito Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere: «In occasione del nostro anniversario abbiamo vissuto emozioni uniche, sia a bordo della nostra ammiraglia Costa Toscana, sia a terra, con uno spettacolo eccezionale che ha avuto come protagonista uno dei monumenti più belli di Genova. Un’unione perfetta di mare e terra, in grado di suscitare emozioni indimenticabili, che è l’elemento distintivo delle crociere Costa».

Il programma dei festeggiamenti per il 75° anniversario di Costa proseguirà fino al 27 ottobre con altre iniziative che vedranno protagonista sempre la città di Genova.