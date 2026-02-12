I balneari ne cantano quattro a Sanremo

A cantarne quattro al Festival di Sanremo, quest’anno, ci saranno i balneari: un Comitato autogestito, promosso dagli operatori balneari dell’Emilia-Romagna, delle Marche e di altre regioni italiane riunitisi nei giorni scorsi a Porto San Giorgio, hanno deciso di fare un pressing mediatico ad alta visibilità recandosi a Sanremo in occasione del festival per reclamare il decreto Indennizzi che il Mit guidato dal vicepremier Matteo Salvini, aveva promesso dieci mesi fa e che, dopo esser stato presentato e subito ritirato a fine anno, non è stato più varato.

In una nota diffusa in queste ore i balneari della costa adriatica, riuniti a Porto San Giorgio, si sentono traditi da chi aveva promesso tempestive misure e si dicono pronti a manifestare al Festival di Sanremo: «Per dar voce a migliaia di operatori che attendono da mesi risposte concrete dal Governo. In particolare invochiamo chiarezza sugli indennizzi e sulle gara delle concessioni, e denunciamo incertezze normative e il rischio di perdere le attività senza adeguate tutele».

Nei prossimi giorni il Comitato comunicherà tempi e modalità della protesta che intendono portare sulla scena di questo popolare evento nazionale.