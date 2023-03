I big del turismo si danno appuntamento a Bmt

Mancano pochi giorni all’edizione 2023 della Borsa Mediterranea del Turismo. L’evento in programma alla Mostra d’Oltremaredi Napoli il 16, 17 e 18 marzo, ospiterà tour operator, compagnie aeree e di navigazione, giganti delle crociere, enti del turismo internazionale, Regioni d’Italia, hotel, catene alberghiere.

Tra i big del turismo, c’è Astoi, l’associazione di Confindustria che rappresenta i tour operator italiani, che torna con la formula del “Villaggio”, lo spazio collettivo a disposizione degli operatori affiliati per incontrare le agenzie di viaggi.

C’è anche la compagnia aerea Ita Airways, alla seconda partecipazione alla Bmt. «Confermiamo il nostro interesse all’ulteriore sviluppo della collaborazione commerciale con il Trade del Sud Italia al quale Ita Airways offre, oltre alla costante presenza e supporto di un team commerciale competente e dinamico, grandissime opportunità di business grazie alla capillare e rilevante offerta di collegamenti diretti e via Roma Fiumicino per l’Italia e il mondo – ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo Volare – Il nostro Network, che ci porta ad esempio a operare fino a 22 voli giornalieri da Napoli a Roma Fiumicino e Milano Linate, è inoltre un potente abilitatore di attività ricettiva e di servizi per il turismo incoming. Quest’anno abbiamo deciso di far partire dal sud Italia, proprio da Napoli, il road show dedicato alle aziende e alle agenzie di viaggi italiane che proseguirà con 5 ulteriori tappe a Roma, Venezia, Milano e nelle due principali isole italiane».

Tra gli appuntamenti salienti della tre giorni napoletana la conferenza stampa organizzata dalla Regione Emilia Romagna (giovedì 16 marzo alle 14:30 nella Sala Tirreno, padiglione 6) dal titolo “Il 2023 in sella dell’Emilia-Romagna, aspettando il Tour de France”. Per la prima volta in oltre un secolo di storia, infatti, la Grande Boucle nel 2024 prenderà il via dall’Italia, con tre tappe in Emilia-Romagna per 600 km complessivi (la prima, Firenze-Rimini, quindi Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino).

Il venerdì va in scena la conferenza della Federazione Turismo Organizzato (Fto) di Confcommercio. «Siamo davvero felici di tornare alla Bmt che rappresenta un importante evento internazionale e un passaggio chiave in questa fase di ripartenza del settore – spiega Gabriele Milani, direttore Fto – Come associazione rappresentiamo le eccellenze del turismo organizzato che, nel “new normal” post pandemico, vogliono restituire alle persone il piacere di riscoprire il mondo e le altre culture in modo profondo, coinvolgente e anche sostenibile. Abbiamo grandi sfide da affrontare per il rilancio del comparto: dai rapporti interni ai vari soggetti della filiera al fisco e al credito per le nostre aziende, dal rinnovo del contratto di lavoro al tema della formazione, in particolare sulla digitalizzazione, per attirare nuovamente i giovani verso le nostre attività».

E ancora, venerdì, si parla di futuro e innovazione nel turismo. Si inizia, tra gli altri eventi, con il corso di aggiornamento “e-commerce nel turismo: nel 2023 vince chi arriva prima al cliente” nel quale si parlerà di quanto e come la digitalizzazione ha cambiato le regole del turismo. A seguire la convention “Il turismo del futuro, comunicazione e digital marketing: best practices” a cura di Marketing Italia.

Sabato si parlerà anche di “Narrazione del territorio, nuovi format per lo storytelling: brand journalism, digital pr e influencer marketing”.