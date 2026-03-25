I fuori rotta di Gattinoni Travel Experience

Il 2026 è all’insegna dei viaggi “fuori rotta” per Gattinoni Travel Experience, puntando su esperienze autentiche, piccoli gruppi e luoghi ancora lontani dal turismo di massa.

L’operatore arricchisce infatti l’offerta dei tour firmati Gattinoni Travel Experience con nuove destinazioni capaci di ispirare sia i viaggiatori esperti, alla ricerca di nuove rotte dopo aver esplorato il mondo, sia chi desidera viaggiare per vivere un itinerario di scoperta e avventura con un alto livello di qualità e assistenza.

Il nuovo catalogo Tour 2026, disponibile online e nelle agenzie di viaggi, amplia le proposte disponibili. Tra le principali novità figurano Algeria, Zambia, Mauritania, Mozambico, Groenlandia, Isole Fær Øer, Isole Svalbard, Azerbaijan, Kirghizistan e Tibet.

Tra le proposte Experience, con partenze a più date, piccoli gruppi e guide locali parlanti italiano, c’è ad esempio l’itinerario in Zambia e Malawi alla scoperta di un’Africa autentica e meno battuta, tra safari nel South Luangwa National Park, escursioni in barca nel Liwonde National Park e giornate sul Lake Malawi. Il viaggio alterna momenti di osservazione della fauna a incontri con la vita quotidiana dei villaggi locali. La presenza di una guida locale parlante italiano garantisce approfondimenti su tradizioni, animali e paesaggi. Il tour è previsto per un massimo di otto partecipanti, per garantire un’esperienza più esclusiva e immersiva. La prima partenza è fissata al 24 maggio.

Navigando ai confini del mondo si va poi alla scoperta delle Isole Svalbard, nel cuore dell’Artico durante il periodo più favorevole dell’anno, quando la luce del sole di mezzanotte avvolge paesaggi e navigazioni. La rotta lungo l’Isfjorden e i fiordi settentrionali conduce tra ghiacciai, baie remote e riserve naturali, con sbarchi dedicati all’osservazione della fauna artica e delle colonie di uccelli marini. Il programma include visite a siti storici di esplorazione polare, come Ny-Ålesund, e a luoghi simbolo dell’attività baleniera, oltre a momenti di approfondimento culturale a Longyearbyen. Prima partenza il 24 giugno.

“Dove il vento racconta storie” è un itinerario alla scoperta delle Isole Fær Øer, pensato per vivere l’arcipelago attraverso esperienze sul campo. Il tour combina escursioni panoramiche tra villaggi, scogliere e spiagge di sabbia nera a navigazioni costiere tra grotte marine e faraglioni popolati da uccelli marini. Il programma include trekking come quello verso il faro di Kallur sull’isola di Kalsoy, minicrociere lungo le scogliere di Vestmanna e attraversamenti dei tunnel sottomarini che collegano le isole. Prima partenza il 16 luglio.

Inoltre, tra le proposte anche “Mozambico Experience”, che prende il via nel cuore del Parco di Gorongosa, con safari in jeep e pranzi tradizionali immersi nel paesaggio, accompagnati da guida locale esperta. Da qui, si prosegue verso l’Arcipelago di Bazaruto, paradiso per lo snorkeling tra barriere coralline, avvistamento di dugonghi e fenicotteri e momenti di relax sulle dune. Le isole di Santa Carolina e Benguerra offrono esperienze in canoa al tramonto, accompagnate da musica e falò. La prima partenza è l’8 agosto.

Tra i Tour Explore, con partenze a date fisse, tour di gruppo con accompagnatore professionista dall’Italia per tutta la durata del viaggio, c’è il viaggio con astronomo in Nepal e Tibet: un itinerario tra paesaggi himalayani maestosi, monasteri secolari e città ricche di storia, alla scoperta della spiritualità e della vita quotidiana delle comunità montane. Protagonista assoluto è il cielo terso dell’Himalaya. Le serate sono dedicate all’osservazione astronomica guidata da un astronomo esperto, mentre alba e tramonto sulle cime creano scenari di pura luce. Passeggiando tra templi, stupa e vicoli storici, ogni giornata regala incontri unici e momenti di contemplazione. Partenza il 7 ottobre.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa Gattinoni