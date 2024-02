I muscoli di Boeing (nonostante tutto): 22 miliardi di fatturato

Un fatturato di 22 miliardi e una riduzione delle perdite. Sono i risultati finanziari del quarto trimestre del 2023 annunciati da Boeing, che pure attraversa un momento per l’incidente dell’Alaska Airlines e una concorrenza sempre più spietata, in Europa e in Cina.

I ricavi, dunque, fanno segnare un +10% rispetto al 2022 e una perdita netta di 30 milioni di dollari, decisamente inferiore ai 663 milioni nello stesso periodo del 2022. Nel 2023 Boeing ha consegnato 528 aerei commerciali e ha registrato 1.576 ordini netti, mentre il portafoglio totale del colosso Usa è salito a 520 miliardi di dollari. L’azienda ha generato 6 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo e 4,4 miliardi di flusso di cassa libero.

Il segmento Commercial Airplanes di Boeing ha registrato un aumento del fatturato a 10,5 miliardi di dollari, quello Defense, Space & Security è di 6,7 miliardi di dollari, il Global Services 4,8 miliardi. Alla fine del trimestre la società disponeva di liquidità e investimenti in titoli negoziabili per un totale di 16 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 13,4 miliardi di inizio trimestre. Boeing ha inoltre accesso a linee di credito per 10 miliardi di dollari, che non sono state utilizzate.

«La nostra attenzione è tutta rivolta a intraprendere azioni complete per rafforzare la qualità in Boeing, anche ascoltando i suggerimenti dei nostri dipendenti che svolgono questo lavoro ogni giorno», ha sottolineato Dave Calhoun, presidente e amministratore delegato di Boeing.

L’azienda, infatti, continua a collaborare in modo trasparente con la Faa dopo il caso del 737-9 dell’Alaska Airlines e lavora per rafforzare il programma 737, tra cui ulteriori ispezioni e una pausa di produzione di un giorno per concentrarsi sulla qualità. È inoltre in corso una valutazione indipendente del sistema di gestione della qualità dei Commercial Airplanes. Il programma 737, comunque, prosegue con la consegna di aerei e il suo tasso di produzione è ora di 38 al mese.