I tour QExperience di Quality Group: fatti catturare dall’emozione

Quality Group lancia una nuova linea di prodotti nati per lasciare il segno nei cuori dei viaggiatori, i tour “QExperience”. Un ventaglio di proposte eccezionali, miscelate con passione, dedicate a chi vuole abbinare le visite imperdibili presenti nelle soluzioni “QClassic” a una serie di proposte esperienziali che vanno dalle escursioni outdoor, a momenti active, fino a suggerimenti glamour.

Nati per rendere il viaggio indimenticabile, gli itinerari QExperience offrono una gamma di proposte tra le più ampie. In Vietnam, ad esempio, si pedalerà in sella a una bicicletta nella tranquilla campagna di Vam Xang fino a raggiungere una piccola azienda agricola gestita da una famiglia locale dove poter assaporare un delizioso pranzo assaggiando piatti tradizionali per poi rilassarsi o passeggiare all’interno del frutteto e ancora si potrà seguire un vero tour gastronomico in cyclo degustando deliziose torte di riso, pancake, piatti d’autore e un ottimo caffè con una splendida vista sul fiume dei Profumi.

In India si potrà partecipare a una sessione di yoga sulle rive del fiume Gange, mentre in Perù si potranno percorrere percorsi in bicicletta a Lima o praticare trekking sulle montagne arcobaleno, piuttosto che divertirsi con il dune buggy a Paracas o in e-bike nella valle sacra.

In Messico si potrà seguire una lezione di cucina regionale con uno chef presso una casa privata, non senza aver fatto incetta di prodotti presso il mercato locale o in compagnia dello stesso chef mentre in Egitto si potrà passeggiare nella Old Cairo per gustare i piatti tipici di street food, dai sapori profumati di spezie, mentre nel deserto si potranno varcare le distese di sabbia che separano il Monastero di S. Simeone alle Tombe dei nobili, oppure cavalcare a dorso di mulo per scoprire l’antica Tebe piuttosto che passeggiare a cavallo nella piana di Giza e ancora sorseggiare un aperitivo con vista sulle piramidi, nello storico albergo Mena House che ospitò personaggi illustri – da Winston Churchill ai presidenti americani Roosevelt, Nixon, Carter ma anche l’Aga Khan, Frank Sinatra, Agatha Christie, Jane Fonda, Chaplin e Omar Sharif.