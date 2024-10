I trend della mobility nel nuovo Business Travel Lounge Lab

Giornate Fai d’Autunno, finalmente! Aprono 700 gioielli d’Italia Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate Fai d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e... The post Giornate Fai d’Autunno, finalmente! Aprono 700 gioielli d’Italia first appeared on ViaggiOff.

Halloween nei parchi a tema, quando la paura fa divertire Halloween ha la sua data ufficiale, il 31 ottobre. Ma come da tradizione è già l'inizio del mese a sancire l'ingresso in un'atmosfera fatta di streghe e fantasmi, horror e...

Sport acquatici a Copenhagen: kayak e Sup nei "punti blu" della città Una prospettiva insolita da cui godersi Copenhagen? Dall'acqua, anche in autunno. Tra le attività outdoor che si possono provare nella capitale danese, infatti, sta diventando sempre più popolare il paddle....