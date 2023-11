I viaggi 2024 secondo Amadeus:

taxi volanti, Ai e business “per tutti”

Cinque scenari, che danno vita a nuove esperienze di viaggio. Importanti per il pianeta, per l’economia e per il viaggiatore. Li ha disegnati la ricerca annuale Travel Trends 2024 di Amadeus, che con Daniel Batchelor, vice president global corporate marketing & communications, afferma: «l’intelligenza artificiale generativa continuerà a esercitare una maggiore pressione sul settore nel 2024, mentre i taxi elettrici sono finalmente pronti a decollare. Fare ciò che amiamo, che si tratti di viaggiare per assistere a concerti dei nostri artisti preferiti o di utilizzare nuovi tool per seguire le orme degli influencer digitali, guiderà le prenotazioni l’anno prossimo, e le compagnie aeree continueranno a rimodellare la propria offerta per soddisfare i gusti in continua evoluzione».

DAGLI EVENTI AGLI INFLUENCER

Il primo scenario parla di turismo musicale: dopo l’isolamento sociale della pandemia, quando band e artisti musicali sono rimasti bloccati per mesi, quest’anno si è registrato un boom di concerti e festival che hanno attinto al desiderio di creare legami. Il trend è destinato ad accelerare con l’avvicinarsi del 2024. Ad esempio, secondo un recente media alert di Amadeus, che ha analizzato le ricerche di voli per le date degli spettacoli in Asia Pacifico di Taylor Swift, è stata riscontrata una correlazione tra le prenotazioni e le date dei suoi concerti.

La ricerca mostra che, con il ritorno dei concerti dal vivo ai livelli pre-pandemici, l’Australia si sta preparando a un boom turistico. Gli spettacoli a Melbourne e Sydney a febbraio 2024 stanno avendo un effetto molto rilevante sul volume delle prenotazioni sulla destinazione, con una crescita media del 446% da una settimana all’altra.

Inoltre, Amadeus definisce la seconda tendenza “gli agenti di influenze”. I social media sono diventati una potente risorsa durante la fase di ispirazione di un viaggio, ma si sta verificando un nuovo cambiamento. Invece di essere solo la fonte di ispirazione per le vacanze per le proprie community, gli influencer sono ora dei facilitatori di prenotazioni dirette attraverso i loro diversi canali.

Influencer come Ana Hernández Sárria, il fotografo di viaggi Rafael Fernandez Caballero, la blogger The Blonde Abroad, la coach di yoga e moviment Sjana Elise e la viaggiatrice e content creator a tempo pieno Alyssa Ramos, stanno progettando e organizzando i propri viaggi in gruppo.

L’ascesa dei cosiddetti “agenti di influenze” è stata favorita da marketplace e-commerce come Thatch, Luxury Travel Hackers e TrovaTrip, quest’ultima è stata inserita da Inc. tra le 236 su 5mila aziende in rapida crescita negli Stati Uniti nel 2023.

TAXI VOLANTI E TRASPORTI GREEN

Terzo trend quello degli skyways elettrici. Poiché le città sono sempre più congestionate e l’inquinamento atmosferico si diffonde, una potenziale soluzione al trasporto a combustibili fossili sarà la nascita di skyway che consentiranno ai taxi volanti, agli aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVtol) e ad altri tipi di mezzi green di fornire alternative al trasporto aereo a basse emissioni, sia nelle aree urbane, sia verso aeroporti secondari, sia all’interno del territorio nazionale e tra le isole.

Sembrerà molto futuristico, ma il produttore tedesco di velivoli Volocopter sta progettando una flotta di VoloCity eVtol elettrici per le Olimpiadi di Parigi del 2024, diventando così una delle prime reti di aerotaxi elettrici. Allo stesso tempo, Dale Vince, fondatore della green energy company Ecotricity, ha in programma il debutto di una compagnia aerea elettrica battezzata Ecocity in Uk, alimentata a idrogeno verde.

IL CONCIERGE INTELLIGENTE

L’intelligenza artificiale generativa, dopo il là di OpenAi e ChatGpt, sta fornendo un enorme valore aggiunto ai consumatori durante la pianificazione dei viaggi online, in quanto la ricerca e i consigli diventano iperpersonalizzati e più intuitivi. Invece di selezionare i filtri per affinare la ricerca su un sito di metasearch o su un’agenzia di viaggi online, i viaggiatori possono semplicemente fornire un brief a un chatbot nello stesso modo in cui lo farebbe un consulente umano.

Per Amadeus la prossima generazione di servizi al cliente con tecnologia ad Ai generativa sarà caratterizzata da una maggiore pazienza ed empatia, riducendo il carico di lavoro dei dipendenti che devono occuparsi della maggior parte dei servizi post-vendita e della gestione delle recensioni dei clienti, e dando loro la possibilità di intervenire su questioni più specializzate con un tocco umano.

SE LA BUSINESS CLASS COSTA MENO

Con un numero sempre maggiore di viaggiatori che desiderano volare nella parte anteriore dell’aereo, esiste l’opportunità di offrire tariffe di business class “disaggregate” più convenienti e accessibili.

Nel 2019, Emirates è stata una delle prime compagnie aeree a lanciare biglietti di classe business “speciali”, senza accesso alla lounge, con una selezione di posti limitata e senza possibilità di upgrade. Qatar Airways ha seguito presentando una tariffa di Business Class Lite, con i passeggeri invitati a pagare un extra per accedere alla lounge e per cambiare data o rotta, accumulando al contempo un numero minore di Avios/Qmiglia.

Con questo trend in crescita, la giapponese Zipair e Finnair hanno iniziato a offrire biglietti business basic nel 2021, mentre Air France e Klm hanno aggiunto tariffe Business Class Light nel 2023.

Dall’altra parte, le compagnie aeree stanno installando poltrone di classe business più spaziose e lussuose nella prima fila, disponibili solo per un numero limitato di persone. Ne sono un esempio la nuova Upper Class Retreat Suite di Virgin Atlantic, la poltrona Prime di Condor, le poltrone a parete di Air France sui suoi B777-300Er ridisegnati e il Mint Studio di JetBlue sull’A321LR.

A riprova del fatto che questo trend continuerà fino al 2024, ci sono le novità di Air New Zealand, che prevede l’aggiunta di quattro o otto file del prodotto Business Premier Luxe al suo debutto, mentre Lufthansa offrirà sette tipi di classe business Allegris a partire dal 2024, a prezzi diversi e con vantaggi differenti.