I viaggiatori italiani vogliono Giappone, Usa e Islanda: lo dice Tramundi

Il 2024 parte all’insegna del viaggio: Giappone, Stati Uniti e Islanda si contendono il titolo di regina dei desideri degli italiani per Tramundi, marketplace di casa per i gruppi organizzati, che ha condotto un sondaggio sulla sua community.

Se è il Giappone il centro dei desideri di uomini e donne (addirittura è menzionato da un uomo su tre), sono le altre posizioni in classifica a cambiare: le donne sognano la Colombia, mentre gli uomini preferiscono Stati Uniti e Islanda.

Dividendo le risposte in base all’età il quadro si fa ancora più interessante: gli appartenenti alla generazione Z (under 27) hanno l’Islanda tra le loro mete preferite, seguita da Giappone e Thailandia; i millennial (di età compresa tra i 27 e i 42 anni) guardano al Giappone, ma anche a Stati Uniti e Colombia; anche la generazione X (tra i 43 e i 57 anni) guarda al Giappone, seguito dalla Namibia e dall’Islanda. Infine, i cosiddetti boomer (con più di 57 anni di età) preferiscono Giappone, Stati Uniti e Turchia.

Oltre a queste mete, nella top ten delle destinazioni troviamo l’Italia, che è sesta nella classifica, la Turchia e il Portogallo.

Il primo viaggio importante avverrà in primavera per il 31,9% del campione, mentre per la maggioranza degli italiani il viaggio dei sogni si farà in estate (43,8%). Ancora in alto mare i progetti di un italiano su tre, visto che il 27,8% di chi ha risposto non sa ancora quando si metterà in viaggio. Autunno e inverno prossimi non sembrano per ora raccogliere grande interesse, ottenendo entrambi poco più dell’8% delle risposte. Tendenza emergente sembra essere quella di viaggiare più volte nell’arco dell’anno anche quando parliamo di lunghe destinazioni o periodi di ferie prolungate.

In termini di spesa sale la percentuale degli italiani che hanno intenzione di spendere, per il viaggio principale dell’anno, una cifra compresa tra 1.500 e 2.000 euro: lo ha dichiarato il 30% del campione, contro il 23,5% registrato lo scorso anno. In crescita anche la percentuale di chi ha preventivato un budget superiore ai 2000 euro: se l’anno scorso era il 16%, quest’anno siamo al 27,1% del campione.

«Quasi il 40% degli italiani prenoterà il viaggio principale dell’anno almeno tre mesi prima della partenza – spiega Alberto Basso, general manager di Tramundi –. Lo farà sia per risparmiare, sia per organizzare al meglio le esperienze e le attività. Confermiamo, anche per quest’anno, la volontà di viaggiare nel rispetto della sostenibilità ambientale e della biodiversità. Infine, la presenza dell’Islanda nella top 3 sembra confermare il trend della scelta di “coolcations”, destinazioni fresche con cui sfuggire alle temperature record causate dal riscaldamento globale».

Di seguito la top ten delle nazioni più sognate dagli italiani:

Giappone 31,9%

Stati Uniti 24,3%

Islanda 19,4%

Namibia 14,6%

Colombia 13,2%

Italia 11,8%

Turchia 11,7%

Messico 11,1%

Portogallo 10,4%

Thailandia 10,3%