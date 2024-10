I4T lancia le polizze di viaggio formato Silver e Under 35

I4T arriva al Ttg Travel Experience (Pad. A3 – Stand 430) forte di una crescita del volume d’affari del 15% nei primi otto mesi del 2024, con un aumento dell’8% delle agenzie di viaggi che utilizzano il portale.

L’intermediario assicurativo, dopo aver lanciato in estate “I4Connection”, copertura assicurativa che interviene in caso di perdita di una connessione aerea che può avvenire per diverse cause, come può essere un ritardo, in fiera presenta due novità dedicate alle adv.

La prima è “Long Stay”, una polizza rivolta ai clienti fino a 79 anni per assicurare viaggi di lunga durata, sempre più frequenti soprattutto nella terza età, per un massimo di 365 giorni e che comprende assistenza, spese mediche, infortuni e bagaglio. La seconda è “Under 35”, per i giovani fino a 34 anni per viaggi studio, anche lunghi.