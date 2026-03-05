Iata, a giugno a Rio l’82ª Assemblea Generale
Si svolgeranno a Rio de Janeiro, dal 6 all’8 giugno, l’82ª Assemblea Generale Annuale (Agm) e il World Air Transport Summit (Wats) di Iata. Gli eventi si svolgeranno presso il Windsor Oceanico Convention Center, ospitati da Latam Airlines Group.
Due appuntamenti che rappresenteranno un’opportunità unica per ascoltare e interagire direttamente con i principali player dell’aviazione.
Attesissimo, come sempre, il Rapporto del direttore generale sullo stato dell’industria del trasporto aereo, l’aggiornamento sulle prospettive finanziarie per il 2026 e il panel Ceo Insights. Il programma prevede inoltre briefing per i media con i vari esperti Iata su temi specifici.
A differenza degli anni precedenti, le attività inizieranno già nella giornata di sabato. Per un numero limitato di media accreditati, uno degli sponsor dell’Agm, ovvero Embraer, offrirà al termine dei lavori una visita ai propri stabilimenti a São José dos Campos, in Brasile.