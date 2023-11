Iata, British e le adv testano il volo full digital sulla Roma-Londra

In un futuro molto prossimo per viaggiare sarà sufficiente uno smartphone contenente un portafoglio digitale con passaporto, carte fedeltà e altre credenziali di viaggio verificabili per volare in tempi ridotti, nella massima sicurezza e nel rispetto della privacy. È la nuova frontiera full digital disegnata con un test effettuato con successo da Iata, in collaborazione con British Airways e altre 11 aziende, su un volo da Londra Heathrow a Roma Fiumicino. Una prima vera esperienza di viaggio con identità digitale con l’ausilio della biometria applicata negli aeroporti.

In termini pratici il test ha verificato questo processo operativo: il passeggero che voleva volare sulla tratta Londra-Roma ha condiviso i dati della propria carta fedeltà (memorizzati come credenziale verificabile nel portafoglio digitale del proprio smartphone) con un agente di viaggi. Ciò ha consentito alle compagnie aeree che utilizzano Ndc di presentare offerte personalizzate attraverso il canale trade. Una volta che il viaggiatore ha scelto tra le offerte è stato generato un ordine come credenziale verificabile e archiviata in un portafoglio digitale. Di fatto non sono più necessari i dati del nome del passeggero (Pnr), i biglietti elettronici o i documenti elettronici vari. Tutte le informazioni relative al viaggio sono memorizzate nella credenziale verificabile, che può essere letta anche come codice Qr.

Così si semplifica anche il controllo dei documenti di viaggio perché alcuni processi possono essere eseguiti molto prima che il viaggiatore arrivi in ​​aeroporto. Insieme al portafoglio digitale, un passaporto sempre digital sarà un fattore chiave. Condividendo i dati sulla nazionalità del passaporto digitale, i passeggeri possono così confermare i propri requisiti relativi ai documenti di viaggio. Infine, per i viaggiatori che scelgono di condividere i propri dati biometrici, sarà possibile conservare il telefono e procedere a mani libere (con il telefono e il passaporto in tasca o nella borsa) attraverso l’aeroporto. I cancelli biometrici hanno aperto la strada ai viaggiatori Londra Heathtrow-Roma Fiumicino attraverso i controlli di sicurezza, nelle lounge e sull’aereo.

Come ha avuto modo di spiegare al Global Passenger Symposium di Chicago il vice presidente senior Iata per i servizi di regolamento e distribuzione finanziaria, Muhammad Albakri, «l’obiettivo è creare valore per i viaggiatori soddisfacendo le loro esigenze. I passeggeri desiderano un’esperienza digitale personalizzata e senza soluzione di continuità quando acquistano un viaggio aereo e si aspettano un servizio coerente indipendentemente dal fatto che abbiano acquistato il viaggio direttamente dalla compagnia aerea o tramite terzi. Ciò viene ottenuto modernizzando standard, processi e tecnologie vecchi di decenni nell’ambiente digitale».