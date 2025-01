Iata, il primo World Data Symposium a febbraio a Dublino

Si terrà a Dublino, dal 26 al 27 febbraio prossimi, il primo Iata World Data Symposium: ospitato da Aer Lingus, l’evento ha come tema centrale “Cieli digitali, liberare il potere dei dati nell’aviazion”, e riunirà esperti per discutere argomenti relativi a dati, tecnologia e sicurezza informatica.

All’interno di questi percorsi dedicati, il simposio esplorerà il ruolo dei leader del settore nel trarre vantaggio dall’analisi dei dati e approfondimenti all’avanguardia per supportare il processo decisionale; si valuterà anche l’impatto sull’aviazione delle potenti capacità che l’intelligenza artificiale sta abilitando.

«Convocando i principali esperti dell’aviazione per esplorare l’impatto e il potenziale dei dati, della tecnologia e della sicurezza informatica nel settore dell’aviazione – spiega Kim Macaulay, chief information and data officer della Iata – il nostro World Data Symposium darà un’opportunità vitale per fare il punto su come la digitalizzazione sta guidando il cambiamento in ogni ambito operativo del settore aereo. E condividendo le nostre esperienze collettive, saremo tutti più forti».

Il tema della rivoluzione digital nella gestione dei dati nel trasporto aereo, che imporrà alle compagnie aeree investimenti per centinaia di milioni di euro, rappresenta insieme alla sostenibilità una delle priorità per tutta l’aviazione commerciale.

«I dati e la tecnologia – aggiunge Lynne Embleton, ceo di Aer Lingus, “padrone di casa” dell’evento – stanno rivoluzionando il modo in cui operiamo in molti aspetti della nostra vita, e il settore dell’aviazione non è diverso. Il ritmo e la portata del cambiamento consentito dal digitale negli ultimi cinque anni ha superato qualsiasi cosa rispetto ai 20 anni precedenti. Siamo in grado di comprendere meglio i nostri clienti, ottimizzare i nostri processi e utilizzare i dati per prendere decisioni migliori in tempo reale. Eppure quello che abbiamo visto finora è solo la punta dell’iceberg. Le applicazioni di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e la robotica sono ancora in una fase iniziale e continueranno a guidare cambiamenti reali nel settore dell’aviazione».