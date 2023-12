Iata, jet fuel in discesa anche a novembre

È Christmas time in Europa: le mete natalizie da non perdere Alberi che si accendono, centri storici che si illuminano di installazioni di luci, casette di legno, mercatini, concerti e tradizioni: è dicembre e parte ufficialmente il countdown al Natale, anche... The post È Christmas time in Europa: le mete natalizie da non perdere first appeared on ViaggiOff.

Hotel scontati a New York: dal 3 gennaio iniziano i "saldi" del travel Se il sogno delle vacanze invernali è la Grande Mela ma si temono i prezzi dell'alta stagione si può provare ad attendere qualche giorno: calato il sipario sulle festività di...

Provenza mon amour anche in inverno: viaggio tra Tolone e Hyeres Mercatini colorati, atmosfere mediterranee, buon cibo e vino e ricco cartellone culturale in programma: ecco gli ingredienti per un viaggio in Provenza in due tappe e tre spunti di visita...