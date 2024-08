Iberia cambia idea: non acquisirà Air Europa

Clamorosa retromarcia di Iberia nell’acquisizione di Air Europa: con una laconica e quantomai stringata lettera inviata alla Commissione europea i vertici della compagnia aerea spagnola hanno comunicato di aver “deciso di non andare avanti nelle trattative con Bruxelles”, perché “le richieste della Direzione generale della Concorrenza per dare il via libera all’operazione sono così elevate che non ha più senso dal punto di vista commerciale proseguire nell’operazione”.

Di fatto, è stato il Gruppo Iag che controlla Iberia, British Airways, Vueling e Aer Lingus, ad aver deciso di rinunciare al piano di investimenti del valore di 400 milioni di euro in quanto le richieste dell’Antitrust Ue sono state giudicate troppo onerose.

Nella sua nota il Gruppo chiosa: «Abbiamo deciso di porre fine all’accordo con Globalia firmato il 23 febbraio 2023, in base al quale Iag aveva accettato di acquisire da Globalia il restante 80% del capitale sociale emesso di Air Europa».

Il passo indietro era stato già ventilato dal giornale spagnolo Preferente. Ora, a giochi fatti, però la mancata acquisizione peserà molto sul futuro dell’aeroporto Barajas di Madrid che proprio in virtù di tale “matrimonio” – per il quale si stava trattando da quasi 5 anni – sarebbe diventato uno degli hub di riferimento in Europa. Altra conseguenza per il Gruppo Iag è il pagamento di una penale di 50 milioni di euro alla famiglia Hidalgo, che controlla Globalia.

Nel lunghissimo iter della mancata integrazione hanno pesato le persistenti perplessità della Commissione Ue anche sulle ultime offerte di Iberia, che era disposta a cedere il 52% delle rotte attualmente operate da Air Europa, rispetto al 40% che era stato proposto meno di un anno fa.

La Commissione Ue, nel mese di aprile, aveva infatti formalizzato le sue obiezioni: secondo i tecnici di Bruxelles l’operazione, così come prospettata, poteva ridurre notevolmente la concorrenza sulle rotte nazionali spagnole, in particolare sulle tratte in cui i treni ad alta velocità non offrono un’alternativa, e sulle rotte tra la Spagna continentale e le Baleari e le Isole Canarie. Inoltre l’Ue contestava anche una limitazione nella concorrenza delle altre compagnie aeree regionali e dei vettori low cost, in primis Ryanair che aveva già alzato la voce con le autorità europee invocando il rispetto delle regole per tutti i competitor.

Infine, Bruxelles aveva contestato una ridotta concorrenza nei collegamenti per l’America Latina.

A conti fatti, i vertici del Gruppo Iag hanno convenuto che le obiezioni Ue, preludio di ulteriori condizioni-capestro, soprattutto allo stato attuale dei mercati aerei in fibrillazione e con o costi di gestione sempre più alti, rappresentano passaggi proibitivi per il rilancio stesso di Air Europa.