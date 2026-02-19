Iberia e Allianz Partners rinnovano la partnership

19 Febbraio 09:44 2026

Iberia e Allianz Partners hanno annunciato il rinnovo della loro partnership commerciale per altri due anni.

Dall’inizio della partnership, nel 2006, Allianz Partners e Iberia hanno fornito ai viaggiatori soluzioni assicurative complete, che includono prestazioni essenziali quali il rimborso in caso di annullamento del viaggio, la copertura medica all’estero e l’assistenza in caso di ritardi e smarrimento dei bagagli. La partnership copre 13 mercati, dei quali 11 in Europa e nuovi mercati come gli Stati Uniti e il Messico.

Anna Kofoed, chief officer global strategic partnerships di Allianz Partners, ha commentato: «Nel 2026 festeggeremo due decenni di partnership con Iberia e siamo lieti di proseguire questa storica collaborazione. Una partnership che riflette la fiducia reciproca e la visione condivisa, promuovendo l’innovazione e l’eccellenza nelle nostre offerte per adattarci alle esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori. Allianz Partners è impegnata a supportare le principali compagnie aeree a livello globale e a garantire la tranquillità di milioni di passeggeri di Iberia».

Ignacio Valeros, director revenue management, ancillaries & merchandising di Iberia, ha aggiunto: «Siamo molto orgogliosi non solo di festeggiare i 20 anni di collaborazione con Allianz Partners, ma anche di annunciare questa estensione dell’accordo, che è diventato una parte fondamentale della proposta di valore che vogliamo offrire ai nostri clienti, con l’obiettivo di fornire loro la più ampia gamma di opzioni per personalizzare il loro viaggio e godere di un’esperienza di viaggio più fluida».

