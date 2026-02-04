Iberia introduce il tetto tariffario ai voli Madrid-Barcellona

Una Iberia a “trazione low cost” con la decisione di fissare una tariffa massima di 99 euro in classe economica per i voli tra Madrid e Barcellona, anche in risposta al caos ferroviario che si sta vivendo in Spagna.

Il provvedimento resterà in vigore, in linea di principio, fino al 19 febbraio. La compagnia ha comunicato che il limite di prezzo si applica alla tariffa generale, mentre le opzioni “Ponte Aereo Flessibile” e “Ponte Aereo Comfort” non subiranno modifiche.

Sulla rotta Madrid-Barcellona, la compagnia del Gruppo Iag mantiene una programmazione fino a 14 voli giornalieri per ciascuna direzione, con operazioni distribuite lungo l’intera giornata. Gli orari vanno dalla prima mattina, a partire dalle 6:45, fino alla sera, con l’ultimo volo previsto alle 21:35.

La compagnia aerea mantiene inoltre il tetto di 99 euro a tratta anche sui collegamenti tra Madrid e Siviglia, Malaga, Jerez e Granada. Queste misure sono state adottate dopo l’incidente di Cordova e sono accompagnate da un potenziamento dell’operatività abituale con oltre 27mila posti aggiuntivi, sempre fino al 15 febbraio.