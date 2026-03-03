Icon Collection assume: doppio recruiting day in Toscana

La nuova stagione dell’ospitalità toscana parte dalle persone. E lo fa con due appuntamenti strategici dedicati a chi desidera iniziare un percorso professionale concreto nel mondo dell’hôtellerie di qualità. A promuovere l’iniziativa è Icon Collection, che rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del capitale umano con due recruiting day.

Il 6 marzo, il The Sense Experience Resort, 5 stelle lusso immerso nella natura del Golfo di Follonica, ospiterà la prima giornata di selezioni. Il 20 marzo sarà la volta del Park Hotel Marinetta, 4 stelle affacciato sul mare della Costa degli Etruschi.

Durante le due giornate, sarà possibile sostenere colloqui individuali per diverse posizioni, tra cui: commis de rang, chef de rang, chef de partie, housekeeping, front office agent, operatori benessere spa. Gli incontri si svolgeranno in due fasce orarie, 10:00-13:00 e 14:30-17:30, per offrire a tutti la possibilità di presentarsi e conoscere da vicino la filosofia del gruppo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Icon Collection