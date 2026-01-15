Icon Collection assume: recruiting day in Toscana
Icon Collection, società che fa capo a Ficcanterri, avvia un nuovo recruiting per la stagione 2026, un’occasione concreta per entrare a far parte di un Gruppo “solido e in continua evoluzione”, come recita una nota aziendale
Le figure ricercate sono: commis de rang, chef de rang, chef de partie, housekeeping, front office agent; operatori benessere Spa.
Due gli appuntamenti per partecipare ai colloqui: venerdì 30 gennaio presso il Park Hotel Marinetta a Marina di Bibbona e Venerdì 6 febbraio, presso il The Sense Experience, resort 5 stelle lusso di Follonica. Gli incontri si svolgeranno dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30.
Entrare nel team significa lavorare in strutture immerse in scenari naturali unici, con la possibilità di costruire un percorso di carriera anche all’interno delle altre realtà del Gruppo
Icon Collection offre anche numerosi benefit, tra cui: opportunità di carriera nelle strutture del Gruppo; programmi costanti di formazione e sviluppo professionale; premi stagionali; utilizzo di auto aziendale nei giorni di riposo; alloggio dedicato e mensa sempre attiva, anche nei giorni off; un giorno libero extra per il compleanno.
Per i colloqui, è possibile presentarsi direttamente nelle giornate indicate oppure inviare il curriculum vitae in anticipo a hr@iconcollection.it.