Icon Collection, Sergio Gabrielli è il nuovo direttore risorse umane

Nuovo responsabile delle risorse umane per Icon Collection, società di consulenza di Ficcanterri, nata per la gestione della parte hôtellerie del Grupppo che comprende le strutture di The Sense experience resort, del Park hotel Marinetta, dell’Antico podere San Francesco, del Borgo verde e di hotel Botticelli.

Si tratta di Sergio Gabrielli. Il manager porta in azienda i suoi trent’anni di esperienza nel settore alberghiero, maturati in compagnie nazionali e internazionali come l’Ihg Hotel and Resort, Marriott e Sheraton, preziosi per l’avvio di processi di recruiting e di crescita professionale per chi già è parte del gruppo attraverso l’attivazione di modelli premianti basati sull’eccellenza delle performance.

«In Icon Collection riteniamo che il ruolo del responsabile Hr sia cruciale nel conciliare la crescita economica dell’azienda con il benessere dei dipendenti e che abbia un impatto positivo sul sociale. Sono certo che Sergio Gabrielli sarà un ottimo ambassador dei nostri valori aziendali», ha commentato Ciro Verrocchi, direttore generale di Icon Collection.

Entusiasmo anche da parte del neo direttore: «Sono orgoglioso di essere stato chiamato in questa nuova avventura in Icon Collection del Gruppo Ficcanterri. Il mio primo obiettivo sarà quello di valorizzare il talento di ogni membro del nostro team. Sono in piena sintonia con la visione del Gruppo di creare un ambiente in cui ogni collaboratore si senta valorizzato e ispirato a contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi e condividere inieme i nostril successi futuri. Insieme al top management, capi servizio e tutto lo staff, costruiremo un futuro di eccellenza nell’ospitalità, regalando esperienze indimenticabili ai nostri ospiti».