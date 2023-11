Icon of the Seas entra nella flotta Royal Caribbean

Dopo oltre sette anni dall’idea e 900 giorni di progettazione e costruzione, Royal Caribbean International ha dato il benvenuto in flotta a Icon of the Sea, con una celebrazione presso il cantiere Meyer Turku a Turku, in Finlandia.

L’arrivo della nuova nave è stato festeggiato con una cerimonia a bordo, due mesi prima del debutto previsto per gennaio 2024 a Miami.

A festeggiare questo traguardo c’erano oltre 1.200 persone tra membri dell’equipaggio e addetti ai lavori, cui si sono uniti il presidente e ceo di Royal Caribbean Group Jason Liberty, il presidente e ceo di Royal Caribbean International Michael Bayley e il ceo di Meyer Turku Tim Meyer.

«Festeggiamo più di una nuova nave; è anche la celebrazione del culmine di oltre 50 anni di innovazione e di sogni in Royal Caribbean per creare un’esperienza di vacanza mai vista prima – ha dichiarato Liberty – La realizzazione di Icon of the Seas rappresenta tutto ciò che si può ottenere grazie a partnership forti e all’impegno orientato a offrire vacanze memorabili in modo responsabile. Ringraziamo Meyer Turku e il gruppo di partner qualificati per essersi uniti a noi in questo viaggio. I ricordi che milioni di famiglie e di vacanzieri costruiranno su Icon saranno il nostro più grande risultato».

Il passaggio di proprietà, noto come consegna di una nuova nave, tra Royal Caribbean e Meyer Turku ha anche celebrato una serie di imprese compiute nel corso degli oltre due anni di costruzione: dall’installazione dell’AquaDome, la più grande struttura in vetro e acciaio mai posata su una nave da crociera, all’ingegnerizzazione di una quantità d’acqua a bordo mai vista prima attraverso sette piscine, sei scivoli da record e altro ancora.

La nave salperà da Turku verso Cadice dove la compagnia di crociere darà gli ultimi ritocchi prima di dirigersi a Miami.

«L’ingresso di Icon of the Seas nella famiglia Royal Caribbean è un risultato straordinario che migliaia di innovatori, ingegneri, architetti e designer hanno realizzato in anni di lavoro – ha aggiunto Bayley, – Sette anni fa, abbiamo avuto l’idea ambiziosa di creare la prima vacanza per ogni tipo di famiglia e di amante dell’avventura; ora, è nelle nostre mani, e in questo tratto finale, renderemo tutto perfetto per il più grande debutto nella nostra storia a gennaio 2024».

L’offerta di Icon of the Seas presenta novità e segna un nuovo livello di attrattive per permettere ogni giorno a tutti di creare momenti da ricordare nei suoi otto quartieri. Offrirà, infatti, emozioni adrenaliniche, opportunità per rilassarsi, oltre 40 opzioni per cenare e per bere, intrattenimento all’avanguardia sui quattro palcoscenici caratteristici della compagnia di crociera – aria, ghiaccio, acqua e teatro – e molto altro. E avrà 28 diverse soluzioni di soggiorno, tra cui la nuova Ultimate Family Townhouse su tre livelli.