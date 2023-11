Idee per Viaggiare alla conquista del nord Italia con Roberto Franchi

New entry per il t.o. Idee per Viaggiare che recluta Roberto Franchi nella veste di business development advisor. La sua lunga carriera commerciale – in primis in Hotelplan – lo prefigura come “figura ampiamente conosciuta per la sua professionalità, esperienza e conoscenza del mercato” e professionista “particolarmente adatto a supportare le attività” dell’operatore nel nord Italia.

Per Fabio Savelloni, general manager di IpV, «Il nord rappresenta un polmone importante per la distribuzione del nostro prodotto; Franchi con il suo know-how può supportare l’attività commerciale su questo territorio e allo stesso tempo, i nostri key account manager possono attingere dalla sua grande esperienza. È un valore aggiunto, come ambasciatore della nostra filosofia aziendale in quelle realtà che magari non ci conoscono in modo approfondito. Contiamo sulla sua energia per accompagnare il percorso di crescita intrapreso in questi ultimi anni».

Entusiasta il commento del manager neo assunto: «Non ho resistito alla chiamata di Idee per Viaggiare, tour operator che durante la mia carriera lavorativa ho sempre stimato per professionalità e capacità di relazione con le agenzie e con tutto lo staff. Sono carico per questa nuova avventura, penso che potremo realizzare ottimi risultati insieme».