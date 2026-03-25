Idee per Viaggiare amplia l’offerta con Club Med

Nuova integrazione nell’offerta di Idee per Viaggiare, che nel suo portfolio aggiunge ora le destinazioni e le strutture Club Med, storico operatore che proprio lo scorso anno ha celebrato il 75° anniversario. Messo in piedi nel 1950 da Gérard Blitz, e successivamente affiancato da Gilbert Trigano, Club Med ha rivoluzionato il mercato del turismo organizzato con l’esperienza di vacanza “tutto incluso” e cashless; tra il ‘65 e il ‘67 l’introduzione della formula buffet e del Mini Club, oggi standard del settore.

Il t.o. guidato da Danilo Curzi– che invece lo scorso anno ha spento 30 candeline – ha parlato della new entry sul canale LinkedIn: “Da oggi la nostra programmazione – annuncia Idee per Viaggiare – si arricchisce ufficialmente con l’ingresso di Club Med. È un’integrazione nata per dare ancora più valore a ogni proposta: la possibilità di completare i nostri itinerari con un soggiorno in uno dei 12 villaggi Club Med selezionati tra Oceano Indiano, Caraibi, Asia e Giappone”.

Intanto, da Club Med l’annuncio dell’apertura delle prenotazioni del nuovo Club Med Borneo in Malesia. Situato sulle rive incontaminate di Kuala Penyu, questo iconico resort è pronto ad accogliere i suoi primi ospiti a novembre 2026.